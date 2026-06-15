В приоритете — акции. Краснодарский край занял второе место по числу подростков-инвесторов

Активнее всего подростки вкладываются в акции Сбера, «Т-Технологий», X5 и Яндекса

По данным СберИнвестиций, за полтора года число подростков, открывших брокерский счет, превысило 250 тысяч. При этом только за два последних месяца их стало на 70 тысяч больше. В число регионов-лидеров по числу юных инвесторов входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Красноярский край, Свердловская область, Иркутская область, Республика Башкортостан, Алтайский край и Кемеровская область. Из федеральных округов абсолютным лидером стал ЮФО. Чем старше подростки, тем активнее они приходят на фондовый рынок: открыли счет в 17 лет — 42%, в 14 лет — 8%. Растет число девушек-инвесторов: в прошлом году их было 17%, а в 2026-м доля выросла до 21%. Структура трат близка к взрослым пользователям: супермаркеты, кафе и рестораны, маркетплейсы.

По словам заместителя управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольги Окороковой, высокая инвестиционная активность молодежи на Кубани — результат синергии развитой цифровой среды и традиционно высокой предпринимательской культуры региона: «Подростки в крае взрослеют в атмосфере активного малого и среднего бизнеса, поэтому быстрее переходят от простого потребления к осознанному финансовому поведению. Юные инвесторы выбирают понятные им экосистемные бренды, например, Сбер и активно осваивают долгосрочное планирование. Это закладывает надежный фундамент для формирования нового поколения финансово грамотных собственников». Лидером по популярности у подростков остаются акции: в первом квартале этого года на них пришлось 49% вложений, а во втором — уже 55%. Юные инвесторы активно присоединяются к Клубу акционеров Сбера, который дает преимущества уже от одной акции банка в портфеле. Также в лидерах по покупкам с начала года акции «Т-Технологии», X5 и Яндекс. На втором месте — облигации: на них в первом и втором кварталах пришелся 31% покупок. Интерес к облигациям существенно вырос с прошлого года, когда на них приходилось в среднем около 20% вложений. На третьем месте — фонды: в них юные инвесторы вложили 19 и 13% за первый и второй квартал.

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Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отмечает, что подростки начинают более активно диверсифицировать свой портфель: «Так, если год назад они в основном покупали акции, то сейчас стремятся сочетать в портфелях разные инструменты, интересные при текущей ситуации на рынке. Важно, что накопления и инвестиции перестают быть спонтанными и превращаются в регулярную практику финансового поведения». СберИнвестиции позволяет открывать счета и совершать сделки подросткам с 14 лет. До 18 лет они не имеют доступа к высокорискованным активам, а также к открытию маржинальных позиций и операциям на срочном рынке. На брокерском счете установлен лимит по сумме — пополнить его можно только на 25 тыс. рублей в год.