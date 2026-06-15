Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт
Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц — один полис защищает деньги от злоумышленников
Страховка покрывает такие риски как:
- незаконное списание денег с карты — в результате мошенничества, кражи карты или ее данных;
- переводы мошенникам;
- хищение наличных после снятия в банкомате или получения в кассе банка — путем грабежа или разбоя.
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При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования — от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок — 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия.
Оформить страховой полис можно в любом офисе Уралсиба. Подробнее о тарифах и условиях программы «Защита денег» можно узнать на сайте банка.
Страховые услуги оказывает «Совкомбанк страхование» (АО). (Лицензии Банка России: СИ №1675 и другие). С перечнем включенных в программу рисков и объектов страхования, с ограничениями в покрытии, исключениями, порядком определения страховой суммы и размера выплаты (включая лимиты ответственности), а также с иными условиями можно ознакомиться на сайте.
Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба стал лидером рейтинга лучших займов наличными.
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