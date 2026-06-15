Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт

Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц — один полис защищает деньги от злоумышленников

При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования — от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок — 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия.

Оформить страховой полис можно в любом офисе Уралсиба. Подробнее о тарифах и условиях программы «Защита денег» можно узнать на сайте банка.