Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKeD
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц — один полис защищает деньги от злоумышленников

Страховка покрывает такие риски как:

  • незаконное списание денег с карты — в результате мошенничества, кражи карты или ее данных;
  • переводы мошенникам;
  • хищение наличных после снятия в банкомате или получения в кассе банка — путем грабежа или разбоя.

Читайте также:

При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования — от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок — 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия.

Оформить страховой полис можно в любом офисе Уралсиба. Подробнее о тарифах и условиях программы «Защита денег» можно узнать на сайте банка.

Страховые услуги оказывает «Совкомбанк страхование» (АО). (Лицензии Банка России: СИ №1675 и другие). С перечнем включенных в программу рисков и объектов страхования, с ограничениями в покрытии, исключениями, порядком определения страховой суммы и размера выплаты (включая лимиты ответственности), а также с иными условиями можно ознакомиться на сайте.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба стал лидером рейтинга лучших займов наличными.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты Мошенничество Уралсиб Финансы Экономика

Новости

«Нас поставили в жуткие условия». Краснодарцы бьют тревогу из-за строительства ТЦ у их домов
Умер худрук и главный режиссер драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель
Краснодарский край занял восьмое место в социально-экономическом рейтинге регионов РФ
Умер Олег Абраменко — краснодарский промоутер, основатель фестиваля «МУР» и серии вечеринок «Странные танцы»
Новороссийск частично остался без воды из-за затопления Троицкого водопровода
В Сочи состоится субботник, участники которого пройдут по самому длинному подвесному мосту в России

Лента новостей

Реклама на сайте