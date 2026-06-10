Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,3 раза

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам пяти месяцев 2026 года вырос более чем в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом

На 1 июня 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 84,9 млрд рублей. Объем автокредитования в январе-мае 2026 года увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом — до 20,6 млрд рублей.

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Клиентам банка доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.