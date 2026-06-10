Мобильная сеть МТС в Сочи полностью готова к запуску 5G. На очереди — Краснодар

Краснодарский край

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  • © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
    © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com

Новый стандарт связи позволит повысить скорость передачи данных, емкость сети и качество соединения

Фото Сергея Кузенкова, предоставлено пресс-службой МТС

Фото Сергея Кузенкова, предоставлено пресс-службой МТС

МТС завершила масштабный проект по модернизации собственной сети мобильной связи на территории Большого Сочи, заменив оборудование 2G/4G на более технологичное с поддержкой 5G. Также в рамках модернизации был отключен устаревший стандарт 3G, а освободившиеся частоты переведены в стандарт 4G (LTE).

Компания планирует включать 5G в первую очередь там, где требуется разгрузка действующих сетей LTE (в бизнес-центрах, жилых комплексах, местах проведения массовых мероприятий) или важна надежная передача больших объемов данных (на производствах, в телемедицине, беспилотном транспорте, умных домах).

Как рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, Сочи стал первым городом на юге и одним из первых в России, где сеть МТС технически готова к работе в стандарте 5G: «Мы сможем в разы нарастить скорости интернета, а также обеспечить стабильную передачу данных, снизив задержки до минимума. Кроме того, 5G, в отличие от предыдущих поколений связи, даст возможность одновременного подключения большего числа устройств без замедления скоростей и потери качества».

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Также компания значительно расширила транспортную сеть в Краснодарском крае, что позволит организовать пропуск повышенных объемов 5G-трафика уже сейчас. В ближайшие месяцы МТС приступит к модернизации мобильной сети до уровня готовности 5G в Краснодаре.

По данным исследования аналитического агентства J’son & Partners Consulting, МТС является наиболее готовым оператором к внедрению технологии 5G для предприятий и бизнеса. Для оценки были изучены опыт и планы крупнейших промышленных компаний, а также готовность операторов связи к внедрению технологии.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае спрос на домашний интернет вырос в 2 раза.

Краснодар Мобильная связь МТС Связь Сочи Технологии

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