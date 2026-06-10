Kandinsky научился создавать картинку из нескольких фото и детально редактировать изображения

Сбер добавил в ГигаЧат новые инструменты для работы с изображениями без использования профессиональных программ. Обновление пригодится тем, кто работает с визуальным контентом — в соцсетях, рекламе, дизайне интерьеров или личных проектах. Новые возможности работают на базе флагманской модели Kandinsky 6.0 Image.

Функция генерации позволяет загрузить до трех изображений и одним запросом собрать из них новое. Модель извлекает из каждого фото нужный элемент, например, стиль, персонажа, фон или объект, и собирает финальный результат. Нейросеть понимает роль каждого загруженного изображения и объединяет элементы, сохраняя их внешний вид. Пользователь сам управляет логикой: например, можно один раз задать персонажа/образ и воспроизводить его в любых сценах и окружении.

Детальное редактирования помогает быстро удалять или заменять объекты — достаточно обвести кистью нужную область на изображении и указать, что с ней сделать. Инструмент также позволяет достраивать картинку — добавлять недостающие фрагменты или точечно вписывать новые элементы в готовую сцену. Отредактированные изображения выглядят естественно, без следов изменений. Функция пригодится, когда сложно описать словами, где и как добавить, убрать или изменить деталь.

Автоподбор формата определит оптимальное соотношение сторон на основе запроса: например, портрет человека дает вертикальный кадр, панорама города — горизонтальный, обложка альбома — квадрат. Пользователь может также указать назначение изображения («пост для блога», «баннер», «аватар» и др.), и формат подтянется автоматически.