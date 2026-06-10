Kandinsky научился создавать картинку из нескольких фото и детально редактировать изображения
Возможности профессионального редактирования изображений теперь доступны каждому прямо в ИИ-помощнике ГигаЧат
Сбер добавил в ГигаЧат новые инструменты для работы с изображениями без использования профессиональных программ. Обновление пригодится тем, кто работает с визуальным контентом — в соцсетях, рекламе, дизайне интерьеров или личных проектах. Новые возможности работают на базе флагманской модели Kandinsky 6.0 Image.
Функция генерации позволяет загрузить до трех изображений и одним запросом собрать из них новое. Модель извлекает из каждого фото нужный элемент, например, стиль, персонажа, фон или объект, и собирает финальный результат. Нейросеть понимает роль каждого загруженного изображения и объединяет элементы, сохраняя их внешний вид. Пользователь сам управляет логикой: например, можно один раз задать персонажа/образ и воспроизводить его в любых сценах и окружении.
Детальное редактирования помогает быстро удалять или заменять объекты — достаточно обвести кистью нужную область на изображении и указать, что с ней сделать. Инструмент также позволяет достраивать картинку — добавлять недостающие фрагменты или точечно вписывать новые элементы в готовую сцену. Отредактированные изображения выглядят естественно, без следов изменений. Функция пригодится, когда сложно описать словами, где и как добавить, убрать или изменить деталь.
Автоподбор формата определит оптимальное соотношение сторон на основе запроса: например, портрет человека дает вертикальный кадр, панорама города — горизонтальный, обложка альбома — квадрат. Пользователь может также указать назначение изображения («пост для блога», «баннер», «аватар» и др.), и формат подтянется автоматически.
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CTO Kandinsky, управляющий директор по исследованию данных Сбера Денис Димитров добавил, что ИИ-помощник должен брать на себя рутину, освобождая время человека для того, что действительно важно: «Чем меньше технических барьеров стоит между идеей и результатом, тем больше людей могут реализовывать свои замыслы. Визуальный контент сегодня — это и личное творчество, и рабочий инструмент. Мы хотим, чтобы ГигаЧат одинаково хорошо справлялся с любыми задачами».
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