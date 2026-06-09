Ливни, грозы и град. В Краснодаре и крае объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 9–12 июня

Краевой гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Краснодаре и крае с 9 по 12 июня. Оно действует на всей территории региона, за исключением Сочи и Сириуса.

По данным синоптиков, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с.

9 июня в Краснодаре возможны кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит до 10 м/с. Температура воздуха днем будет 27–29 °C, ночью похолодает до 15 °C.