Ливни, грозы и град. В Краснодаре и крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 9–12 июня
Краевой гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Краснодаре и крае с 9 по 12 июня. Оно действует на всей территории региона, за исключением Сочи и Сириуса.
По данным синоптиков, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с.
9 июня в Краснодаре возможны кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит до 10 м/с. Температура воздуха днем будет 27–29 °C, ночью похолодает до 15 °C.
«Еще два дня дождей — и нас затопит»:
В крае также прогнозируются дожди с грозами, местами возможен туман. Порывы ветра достигнут 14 м/с. Температура воздуха днем составит 25–30 °C, ночью — 8–13 °C.
На Черноморском побережье также возможны дожди с грозами. Температура воздуха днем поднимется до 27 °C, ночью опустится до 20 °C. В горах днем будет до 16 °C, ночью похолодает до 8 °C.
Как писали Юга.ру, 31 мая стало самым холодным днем в Приморско-Ахтарске, Туапсе, Сочи и Красной Поляне.