«Космос в центре Новороссийска». На набережной установили надувные арт-объекты — большого астронавта и Луну

В центре Новороссийска появились надувные астронавт и Луна в честь предстоящего Дня России

На Форумной площади возле морского вокзала «приземлился» большой надувной астронавт высотой более 12 метров. В одной руке он держит зеркальную сферу. Напротив астронавта разместили огромную Луну высотой более 8,5 метра.

9 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале рассказал , что в центре города появились необычные инсталляции.

Арт-объекты установили в преддверии Дня России. Глава Новороссийска заявил, что инсталляции, принадлежащие «Роскосмосу», должны стать подарком для горожан в честь государственного праздника.

По словам Кравченко, в темное время суток арт-объекты сияют благодаря подсветке. Увидеть астронавта и Луну можно до 18 июня .

Отметим, что впервые эти инсталляции появились в инновационном центре «Сколково» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в 2024 году. Выставка называлась «Портал.Арт» и проходила под открытым небом.