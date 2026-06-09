«Космос в центре Новороссийска». На набережной установили надувные арт-объекты — большого астронавта и Луну

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea

В центре Новороссийска появились надувные астронавт и Луна в честь предстоящего Дня России

9 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале рассказал, что в центре города появились необычные инсталляции.

На Форумной площади возле морского вокзала «приземлился» большой надувной астронавт высотой более 12 метров. В одной руке он держит зеркальную сферу. Напротив астронавта разместили огромную Луну высотой более 8,5 метра.

«Космос прямо в центре Новороссийска!» — написал Кравченко.

  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
  • © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea
    © Фото: новороссийский фотограф Sega_Black_Sea

Читайте также:

Арт-объекты установили в преддверии Дня России. Глава Новороссийска заявил, что инсталляции, принадлежащие «Роскосмосу», должны стать подарком для горожан в честь государственного праздника.

По словам Кравченко, в темное время суток арт-объекты сияют благодаря подсветке. Увидеть астронавта и Луну можно до 18 июня.

Отметим, что впервые эти инсталляции появились в инновационном центре «Сколково» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в 2024 году. Выставка называлась «Портал.Арт» и проходила под открытым небом.

Как писали Юга.ру, 21 мая в Туапсе установили первую из восьми бронзовых скульптур енотов.

Искусство Космос Новороссийск Праздники

Новости

Ливни, грозы и град. В Краснодаре и крае объявили штормовое предупреждение
«Дефицита нет», «проблемы подлежат решению», «ситуации кратковременные». Что власти говорят о топливном кризисе в Крыму и на Кубани
«Космос в центре Новороссийска». На набережной установили надувные арт-объекты — большого астронавта и Луну
Минэнерго назвало причину перебоев с бензином в Краснодарском крае и Крыму
Основанный в Краснодаре сервис доставки Broniboy приостановил работу
Краснодарцев приглашают посмотреть на соединение Юпитера и Венеры через телескоп

Лента новостей

«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Сегодня, 12:54
«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
Лето под открытым небом
Вчера, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты
Вчера, 17:09
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты
Сколько теперь стоит вход?

Реклама на сайте