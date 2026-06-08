На Авито появилась биржа грузоперевозок для малого и среднего бизнеса
Новый сервис предлагает единую цифровую среду для грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов
Авито Услуги начали тестирование биржи грузоперевозок, которая позволит бизнесу быстрее находить исполнителей, сравнивать условия перевозки и снижать издержки на поиск транспорта.
Новый сервис создает единое пространство, где грузовладельцы могут размещать заявки, а перевозчики — находить подходящие заказы. Все ключевые параметры перевозки (маршрут, вес, габариты, тип груза, сроки и условия доставки) фиксируются заранее — так участники будут быстрее понимать требования и получать релевантные предложения.
Как рассказала руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах Евгения Лазарева, рынок автомобильных грузоперевозок в России оценивается в несколько триллионов рублей ежегодно, при этом многие перевозки строятся через разрозненные контакты: «Грузовладельцу приходится искать исполнителя отдельно под каждый рейс, а перевозчику — самостоятельно находить подходящие заказы. При этом значительная часть рынка работает без заранее фиксированных тарифов, а условия зависят от текущего спроса и предложения. Мы создаем цифровую среду, где эти процессы становятся более прозрачными и удобными для обеих сторон».
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Как работает сервис:
- Грузовладелец размещает заказ вручную или через автоматическую загрузку, указывая параметры перевозки.
- Перевозчики получают уведомления о подходящих заявках или находят их самостоятельно через ленту и фильтры. В ответ они могут предложить свои условия — стоимость и сроки выполнения заказа.
- Грузовладелец сравнивает предложения в одном месте и выбирает исполнителя с учетом цены, рейтинга и отзывов.
- В чате участники могут обсудить детали, зафиксировать договоренности и сохранить историю коммуникации.
- После завершения перевозки стороны могут оставлять отзывы, формируя репутацию участников рынка.
Новый инструмент Авито объединяет спрос и предложение на одной платформе. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, которому сложно получать доступ к широкой базе перевозчиков и клиентов. Платформа предоставляет техническую возможность размещать заказы, откликаться на них и взаимодействовать, при этом не участвует в заключении и исполнении договоров между пользователями.
Как писали Юга.ру, на Авито теперь можно купить ПО, игровые ключи и другие цифровые продукты с защищенной онлайн-оплатой.