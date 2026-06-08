На Авито появилась биржа грузоперевозок для малого и среднего бизнеса

Авито Услуги начали тестирование биржи грузоперевозок, которая позволит бизнесу быстрее находить исполнителей, сравнивать условия перевозки и снижать издержки на поиск транспорта.

Новый сервис создает единое пространство, где грузовладельцы могут размещать заявки, а перевозчики — находить подходящие заказы. Все ключевые параметры перевозки (маршрут, вес, габариты, тип груза, сроки и условия доставки) фиксируются заранее — так участники будут быстрее понимать требования и получать релевантные предложения.

Как рассказала руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах Евгения Лазарева, рынок автомобильных грузоперевозок в России оценивается в несколько триллионов рублей ежегодно, при этом многие перевозки строятся через разрозненные контакты: «Грузовладельцу приходится искать исполнителя отдельно под каждый рейс, а перевозчику — самостоятельно находить подходящие заказы. При этом значительная часть рынка работает без заранее фиксированных тарифов, а условия зависят от текущего спроса и предложения. Мы создаем цифровую среду, где эти процессы становятся более прозрачными и удобными для обеих сторон».