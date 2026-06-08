Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов на покупку новых автомобилей
Кредит банка Уралсиб вошел в майский рейтинг лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели условия кредитов в российских банках из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 апреля 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении исследования эксперты учли:
- процентные ставки по кредиту и их диапазон;
- величину первоначального взноса;
- размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
- наличие возможности снижения ставки, включая платную опцию;
- срок кредитования и максимальную сумму кредита;
- требования к страхованию;
- преимущества для различных категорий клиентов.
Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
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