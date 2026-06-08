Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов на покупку новых автомобилей

Кредит банка Уралсиб вошел в майский рейтинг лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели условия кредитов в российских банках из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 апреля 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении исследования эксперты учли: процентные ставки по кредиту и их диапазон;

величину первоначального взноса;

размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;

наличие возможности снижения ставки, включая платную опцию;

срок кредитования и максимальную сумму кредита;

требования к страхованию;

преимущества для различных категорий клиентов. Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.