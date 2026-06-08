Краснодарцы смогут пожаловаться «Юренту» на самокатчиков, нарушающих ПДД

Сервис кикшеринга «Юрент» запустил в мессенджере «Макс» чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» для жителей Краснодара. С его помощью можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса:

Чтобы подать обращение корректно, необходимо сделать фото с нарушением, а также указать место и время события. Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них. Если нарушение подтверждается, в отношении пользователя самоката применяются санкции.

Чат-боты показали себя эффективным инструментом для работы с самокатчиками-нарушителями. Так, в 2025 году «Юрент» с помощью аналогичного бота в Телеграм обработал более 250 тысяч обращений по всей России.