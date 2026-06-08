Сбер: на новых территориях активно растет число корпоративных клиентов
Экономика новых регионов и доверие бизнеса к финансовым институтам продолжает динамично расти
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер рассказал о развитии бизнеса в новых регионах. Рост активной клиентской базы за год составил 84% — количество юрлиц и ИП в мае 2026 года достигло почти 27 тысяч. Важную роль играют свободная экономическая зона, льготные кредитные программы, а также растущее доверие бизнеса к финансовым институтам и безналичным платежам.
Для удовлетворения растущего спроса и удобства обслуживания Сбер открыл для бизнеса 53 офиса. Количество выпущенных корпоративных карт на 1 мая 2026 года составило 32 260 штук (+2,5 тысячи с начала года). Предпринимателям доступен полный спектр расчетных, кредитных и инвестиционных продуктов. Особое внимание Сбер уделяет программам льготного кредитования и поддержке предприятий в ключевых отраслях экономики.
По словам первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, активная клиентская база в ЛНР уже превысила 10 тысяч, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях приближается к 17 тысячам: «Мы делаем все возможное, чтобы предпринимателям было комфортно вести бизнес здесь, предлагаем надежные финансовые инструменты и качественный сервис. Для этого есть и ресурсы, и экспертиза, и желание самих предпринимателей работать с надежным финансовым партнером».
Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, в рамках ПМЭФ-2026 был заключен ряд стратегически важных соглашений: «В ДНР мы помогаем в создании «Школы 21», где будут готовить цифровых инженеров для мультипликативного роста экономики всего Донбасса. Участвуем в развитии крупного торгово-логистического кластера и индустриального парка «Куйбышевский». В Херсонской области расширяем партнерство с правительством в цифровой и ИИ-трансформации ключевых отраслей экономики, соцсферы и госуправления регионом».
Также Песенников отметил, что бизнес из других регионов России заинтересован в создании и развитии на новых территориях своих подразделений, что дает дополнительный кадровый, цифровой и финансовый импульс роста экономики всего макрорегиона: «Как результат, растет суммарный спрос госсектора, малого, среднего и крупного бизнеса на банковские продукты и цифровые сервисы, который мы помогаем удовлетворять в современных офисах и с помощью онлайн-каналов обслуживания Сбера».
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