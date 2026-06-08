В Краснодаре планируют построить автодорогу к новому терминалу аэропорта

Соглашение о развитии автодорожной сети Краснодарского края подписано в рамках ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме во время встречи с первым заместителем губернатора края Игорем Галасем заключено четырехстороннее соглашение о развитии государственно-частного партнерства (ГЧП). Подписи под документом поставили Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, генеральный директор «Автобан-Инвест» Оксана Харченко и заместитель генерального директора по перспективным проектам и маркетингу «ДСК Автобан» Андрей Свешников. Документ дал старт реализации инвестпроектов на принципах ГЧП в автодорожном строительстве, включая подъезд к международному аэропорту Краснодара «Пашковский» и создание социальных объектов. Проекты помогут привлечь в регион дополнительные компетенции в сфере строительства автомобильных дорог, в том числе и сложных инженерных сооружений: эстакад, мостов и путепроводов.

Как рассказала генеральный директор «Автобан-Инвест» Оксана Харченко, компания уже прорабатывает возможность строительства автодороги «поселок Лорис — поселок Пригородный — аэропорт Пашковский — трасса Краснодар — Кропоткин». Этот участок обеспечит скоростной подъезд к новому терминалу аэропорта в Краснодаре и соединит региональную трассу «Краснодар — Кропоткин — Ставрополь» с федеральной трассой М-4 «Дон». Помимо этого, рассматриваются варианты создания автодороги, которая свяжет Славянск-на-Кубани с курортными зонами Черноморского побережья и значительно повысит их транспортную доступность. По словам вице-губернатора региона Игоря Галася, новый автомобильный обход международного терминала аэропорта Краснодар и перераспределение транспортных потоков поможет разгрузить существующую улично-дорожную сеть, текущий трафик которой сейчас составляет более 10 тыс. автомобилей в сутки. Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что строительство новой трассы повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Кубани: «Значит, еще больше местных жителей и гостей юга России смогут комфортно путешествовать, а также быстро комбинировать авто-, авиа- и железнодорожные поездки и перевозки грузов».