В Краснодаре планируют построить автодорогу к новому терминалу аэропорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото wirestock с сайта https://www.magnific.com
    © Фото wirestock с сайта https://www.magnific.com

Соглашение о развитии автодорожной сети Краснодарского края подписано в рамках ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме во время встречи с первым заместителем губернатора края Игорем Галасем заключено четырехстороннее соглашение о развитии государственно-частного партнерства (ГЧП). Подписи под документом поставили Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, генеральный директор «Автобан-Инвест» Оксана Харченко и заместитель генерального директора по перспективным проектам и маркетингу «ДСК Автобан» Андрей Свешников.

Документ дал старт реализации инвестпроектов на принципах ГЧП в автодорожном строительстве, включая подъезд к международному аэропорту Краснодара «Пашковский» и создание социальных объектов. Проекты помогут привлечь в регион дополнительные компетенции в сфере строительства автомобильных дорог, в том числе и сложных инженерных сооружений: эстакад, мостов и путепроводов.

Читайте также:

Как рассказала генеральный директор «Автобан-Инвест» Оксана Харченко, компания уже прорабатывает возможность строительства автодороги «поселок Лорис — поселок Пригородный — аэропорт Пашковский — трасса Краснодар — Кропоткин». Этот участок обеспечит скоростной подъезд к новому терминалу аэропорта в Краснодаре и соединит региональную трассу «Краснодар — Кропоткин — Ставрополь» с федеральной трассой М-4 «Дон». Помимо этого, рассматриваются варианты создания автодороги, которая свяжет Славянск-на-Кубани с курортными зонами Черноморского побережья и значительно повысит их транспортную доступность.

По словам вице-губернатора региона Игоря Галася, новый автомобильный обход международного терминала аэропорта Краснодар и перераспределение транспортных потоков поможет разгрузить существующую улично-дорожную сеть, текущий трафик которой сейчас составляет более 10 тыс. автомобилей в сутки.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что строительство новой трассы повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Кубани: «Значит, еще больше местных жителей и гостей юга России смогут комфортно путешествовать, а также быстро комбинировать авто-, авиа- и железнодорожные поездки и перевозки грузов».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре полностью открыли движение по Тургеневскому мосту.

дорога на курорт Дороги Инвестиции Курорты и туризм Сбербанк Строительство

Новости

Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
В Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год. Средней зарплаты хватит на тысячу литров
Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Лента новостей

Лето под открытым небом
Сегодня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Сегодня, 13:57
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте