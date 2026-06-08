Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центра

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Компания Frank RG объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры». Уралсиб получил награду премии в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии»

Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве. Аналитики изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров, в том числе с помощью нейротестирования.

Основные тенденции, которые отмечают эксперты: среднемесячный объем и частота обращений в банковские контакт-центры продолжает расти, искусственный интеллект становится частью операционной модели контакт-центров, а скорость и отсутствие лишних действий при общении с поддержкой банка становятся главными драйверами клиентской удовлетворенности.

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Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Статуэтку премии Frank Award 2026 в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии» Уралсиб получил за лучшие показатели решения вопросов при первом обращении и высокую долю максимальных клиентских оценок качества обслуживания. Эксперты отметили глубокую экспертизу команды Уралсиба, внимательность к деталям и стремление помочь клиенту. 

«Мы очень рады получить награду именно в этой номинации. Простота и лаконичность ответов, вовлеченность сотрудников и забота о клиенте — наши фокусные задачи. Я благодарю всю нашу команду за достижение столь высоких результатов и признание на рынке банковских контактных центров», —  отметила начальник управления контакт-центр банка Уралсиб Ольга Шуваева.

Frank RG — аналитическая и консалтинговая компания, эксперт в области исследования конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. С 2008 года Frank RG анализирует банковскую розницу и МСБ, помогает банкам и финансовым организациям определить их место на рынке, предоставляя необходимые аналитические данные, консультирует по развитию бизнеса в сфере финансовых услуг.

Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба за первый квартал по МСФО составила 5,3 млрд рублей.

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