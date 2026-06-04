Уралсиб повысил эффективность сервиса регистрации бизнеса
Банк Уралсиб внедрил функцию автоматического распознавания паспортных данных в сервис регистрации бизнеса, который работает на базе решения «Бизнес Старт» от ГК «Астрал»
Функция автоматического распознавания паспортных данных доступна при регистрации ИП, а также ООО с единственным учредителем-физлицом.
Теперь при заполнении анкеты пользователь может загрузить фото или скан паспорта, после чего система самостоятельно подставляет информацию в форму. Клиенту остается проверить подставленные значения и при необходимости скорректировать их. Самостоятельно потребуется внести данные о прописке. Новый функционал снижает риск отказа налоговых органов в регистрации из-за ошибок ввода.
Бесплатный сервис поможет дистанционно зарегистрировать бизнес в ФНС. Весь процесс проходит онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Для регистрации клиенту бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Расчетный счет в Уралсибе новому ИП или ООО могут открыть бесплатно сразу после регистрации. Также сервисом можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.
Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, делая акцент на цифровое взаимодействие.
Подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лауреатом премии «Сравни» в номинации «Кредитная карта года».
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