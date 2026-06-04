Уралсиб повысил эффективность сервиса регистрации бизнеса

Банк Уралсиб внедрил функцию автоматического распознавания паспортных данных в сервис регистрации бизнеса, который работает на базе решения «Бизнес Старт» от ГК «Астрал»

Теперь при заполнении анкеты пользователь может загрузить фото или скан паспорта, после чего система самостоятельно подставляет информацию в форму. Клиенту остается проверить подставленные значения и при необходимости скорректировать их. Самостоятельно потребуется внести данные о прописке. Новый функционал снижает риск отказа налоговых органов в регистрации из-за ошибок ввода.

Функция автоматического распознавания паспортных данных доступна при регистрации ИП, а также ООО с единственным учредителем-физлицом.

Бесплатный сервис поможет дистанционно зарегистрировать бизнес в ФНС. Весь процесс проходит онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Для регистрации клиенту бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Расчетный счет в Уралсибе новому ИП или ООО могут открыть бесплатно сразу после регистрации. Также сервисом можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, делая акцент на цифровое взаимодействие.