Уралсиб повысил эффективность сервиса регистрации бизнеса

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб внедрил функцию автоматического распознавания паспортных данных в сервис регистрации бизнеса, который работает на базе решения «Бизнес Старт» от ГК «Астрал»

Функция автоматического распознавания паспортных данных доступна при регистрации ИП, а также ООО с единственным учредителем-физлицом.

Теперь при заполнении анкеты пользователь может загрузить фото или скан паспорта, после чего система самостоятельно подставляет информацию в форму. Клиенту остается проверить подставленные значения и при необходимости скорректировать их. Самостоятельно потребуется внести данные о прописке. Новый функционал снижает риск отказа налоговых органов в регистрации из-за ошибок ввода.

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Бесплатный сервис поможет дистанционно зарегистрировать бизнес в ФНС. Весь процесс проходит онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Для регистрации клиенту бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Расчетный счет в Уралсибе новому ИП или ООО могут открыть бесплатно сразу после регистрации. Также сервисом можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, делая акцент на цифровое взаимодействие.

Подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лауреатом премии «Сравни» в номинации «Кредитная карта года».

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