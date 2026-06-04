«Адаптирован под человека». Сбер на ПМЭФ представил платежный терминал со встроенным ИИ

До конца года банк планирует установить первые несколько тысяч таких устройств

В ходе Петербурского международного экономического форума Сбер представил НЕО — платежный терминал, в котором объединены ИИ, биометрия, локальные вычисления и цифровые сервисы. Устройство собственной разработки выполнено в футуристичном дизайне, вдохновленном эстетикой космических технологий.

У экрана нового терминала на 60% выше разрешение, чем у предыдущего поколения, и он автоматически регулирует угол наклона под конкретного покупателя. Камера с лидаром распознает лицо при любом освещении благодаря ToF-камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора, адаптивной подсветке и ИИ-алгоритмам распознавания. Терминал оснащен 8-ядерным процессором с NPU-чипом, который ускоряет работу интерфейса и самого устройства.

Как и текущие терминалы, НЕО поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через него также можно оформить оплату частями, оставить чаевые, увидеть баланс бонусов Спасибо и сразу использовать их при покупке.