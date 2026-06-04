«33 года, доход 88 тысяч рублей и квартира за 6,2 млн». Сбер составил портрет мамы‑покупательницы в Ростовской области

В России доля сделок с привлечением маткапитала за первые пять месяцев 2026 года достигла 25,8%

В Ростовской области среднестатистической маме-заемщице 33 года, ее ежемесячный доход составляет 88,1 тыс. рублей, а средняя стоимость приобретаемого жилья — 6,2 млн рублей. Для сравнения: в целом по стране возраст покупательницы также 33 года, доход — около 98 тыс. рублей при средней стоимости объекта 6 млн рублей.

Как показало исследование, чаще всего средства маткапитала используют при оформлении «Семейной ипотеки» — почти половина (46,1%) всех выдач по льготной программе прошли с их участием. Далее следуют «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (24,7%) и «Региональная» (16,3%). Востребован маткапитал и в рыночных программах: с его помощью совершено 14,2% сделок на вторичном рынке и 11% выдач на покупку и строительство загородного жилья по базовым программам.

По данным Домклик, самые дорогие квартиры с использованием маткапитала традиционно приобретают в Москве (14,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (8,9 млн рублей) и Московской области (8,3 млн рублей). Соседний Краснодарский край также вошел в число регионов с высокой стоимостью жилья — 7,1 млн рублей. Наименее дорогие объекты зафиксированы в Волгоградской и Челябинской областях (по 4,7 млн рублей), а также в Самарской области (4,8 млн рублей).

С начала года в Ростовской области более 8,3 тысяч жителей оформили в Сбере жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. 74% от всего объема выданных средств пришлось на льготную «Семейную ипотеку», 24% — на рыночные программы, еще 1,8% оформили ИТ-специалисты.

Заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова отмечает, что каждая такая сделка — реальная возможность сделать шаг к своему уютному дому, просторной квартире или собственному загородному коттеджу: «Материнский капитал остается одним из ключевых инструментов для решения квартирного вопроса. Мы видим, что донские семьи активно пользуются как льготными, так и рыночными программами, вкладывая средства маткапитала в первоначальный взнос или погашение кредита».

* Как считали аналитики

Предметом анализа стали ипотечные сделки, совершенные с использованием материнского капитала (данные Сбера по РФ). Аналитики определили, какую долю составляют эти сделки от общего числа выдач ипотеки за первые пять месяцев 2026 года. На основе сделок, проведенных в крупных регионах, эксперты также составили портрет женщины, использующей маткапитал при покупке недвижимости. Были определены следующие характеристики: медианный возраст заемщицы, медианный ежемесячный доход, а также стоимость недвижимости, которую она оформила с помощью материнского капитала.