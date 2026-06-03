Прибыль Уралсиба за первый квартал по МСФО составила 5,3 млрд рублей

В 2026 году Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские агентства: АКРА — до уровня А (RU) со стабильным прогнозом (подтвержден в мае 2026 года), НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, а «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.