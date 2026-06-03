Прибыль Уралсиба за первый квартал по МСФО составила 5,3 млрд рублей

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первый квартал 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 5,3 млрд рублей

Активы Уралсиба за указанный период составили 775,6 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 120,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

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В 2026 году Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, за последний год рейтинги Уралсиба повысили все ключевые российские агентства: АКРА — до уровня А (RU) со стабильным прогнозом (подтвержден в мае 2026 года), НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, а «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию для бизнес-клиентов с повышенной ставкой 35%.

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