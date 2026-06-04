В Краснодаре пианист Константин Емельянов сыграет Мендельсона, Шуберта и Равеля

Краснодарский край

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  • Константин Емельянов © Фото предоставлено пресс-службой КМТО «Премьера»
    Константин Емельянов © Фото предоставлено пресс-службой КМТО «Премьера»

В Краснодаре пройдет концерт пианиста Константина Емельянова с Кубанским симфоническим оркестром (12+)

Пресс-служба Краснодарского муниципального концертного зала сообщила Юга.ру, что 13 июня состоится концерт пианиста Константина Емельянова — краснодарского музыканта, который сейчас активно выступает в России и за рубежом.

Также на сцене выступит Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Дениса Ивенского.

В программе прозвучит музыка разных направлений — от камерной лирики до почти джазовых интонаций. Гости услышат произведения:

  • Феликса Мендельсона — «Избранные песни без слов»;
  • Франца Шуберта — фортепианную фантазию «Скиталец»;
  • Мориса Равеля — концерт для фортепиано с оркестром соль мажор.

Путешествие внутрь себя:

Концерт состоится 13 июня в 17:00 в Муниципальном концертном зале. Подробности можно уточнить у организаторов.

Константин Емельянов окончил Московскую консерваторию и является артистом Yamaha. В 2019 году он стал лауреатом премии имени Чайковского, а также получил звание «Артист Радио России» и приз зрительских симпатий читателей журнала «Музыкальная жизнь».

Кроме того, он является лауреатом Всероссийского музыкального конкурса, конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица, конкурса пианистов в Вероне и других престижных музыкальных состязаний.

Емельянов участвовал во многих российских и зарубежных фестивалях, в том числе в Италии, Швейцарии и Китае. Музыкант сотрудничает со многими известными симфоническими коллективами и артистами.



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