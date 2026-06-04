В Краснодаре пианист Константин Емельянов сыграет Мендельсона, Шуберта и Равеля

В Краснодаре пройдет концерт пианиста Константина Емельянова с Кубанским симфоническим оркестром (12+)

Пресс-служба Краснодарского муниципального концертного зала сообщила Юга.ру, что 13 июня состоится концерт пианиста Константина Емельянова — краснодарского музыканта, который сейчас активно выступает в России и за рубежом.

Также на сцене выступит Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Дениса Ивенского.

В программе прозвучит музыка разных направлений — от камерной лирики до почти джазовых интонаций. Гости услышат произведения: