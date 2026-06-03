Сотрудники Сбера спасли краснодарку от передачи мошенникам 10 млн рублей
Во время работы с клиенткой сотрудники краснодарского отделения банка выявили признаки социальной инженерии и заблокировали операцию
В апреле 2026 года жительница Краснодара пришла в отделение Сбербанка с намерением досрочно закрыть вклад, сняв около 10 млн рублей. При этом она отказалась ждать выплаты процентов (около 100 тыс. рублей) через неделю. По словам женщины, она хотела приобрести грузовой автомобиль для супруга, который работает водителем. Но объявление о продаже показать не могла, сославшись на то, что подбором занимается муж. Супруг же в телефонном разговоре сообщил, что не понимает срочности снятия средств и готов дождаться процентов.
При повторном обращении клиентка заявила, что на сделке сэкономит больше, чем сумма возможных процентов. Сотрудники банка обратили внимание на то, что средняя рыночная стоимость заявленной модели автомобиля не соответствовала озвученной, и пригласили службу безопасности. Проверить продавца оказалось невозможным.
Спустя несколько дней женщина снова пришла в отделение и рассказала, что стала жертвой мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками соцзащиты, сообщив о положенном земельном участке для погибшего сына, затем — сотрудниками ФСБ, которые заявили о попытке списания средств со счетов. Также мошенники предоставили поддельную аудиозапись разговоров сотрудников банка. Только после общения с настоящими сотрудниками банка женщина осознала, что подверглась воздействию злоумышленников.
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Как отмечает Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, банк ставит в приоритет безопасность своих клиентов: «Антифрод-система на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени анализирует операции и помогает предотвращать хищения даже в случаях сложных многоходовых схем. С каждым годом преступные сценарии становятся все более изощренными: чтобы войти в доверие к человеку, мошенники привязывают схемы к жизненным ситуациям — покупке автомобиля, получению выплат, помощи родственникам».
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, служба безопасности Сбербанка в Краснодарском крае рекомендует:
- прекращать телефонный разговор при первых признаках мошенничества,
- не совершать никаких операций и действий по инструкциям звонящего,
- не называть никому коды из смс-сообщений и персональную информацию,
- не перезванивать на незнакомые номера,
- отказывать и уверенно говорить «нет»,
- включить в мобильном приложении СберБанк Онлайн проверку телефонных номеров,
- подключить услугу от Сбера «Близкие рядом», с помощью которой можно выбрать помощника из числа близких или самому стать им. Помощник сможет проверять операции по счетам близкого, если банк посчитает их подозрительными, получать уведомления об операциях по картам, платежам и вкладам.
Как писали Юга.ру, на Кубани появилась новая схема обмана — мошенники звонят от имени посольств и визовых центров.