Сотрудники Сбера спасли краснодарку от передачи мошенникам 10 млн рублей

В апреле 2026 года жительница Краснодара пришла в отделение Сбербанка с намерением досрочно закрыть вклад, сняв около 10 млн рублей. При этом она отказалась ждать выплаты процентов (около 100 тыс. рублей) через неделю. По словам женщины, она хотела приобрести грузовой автомобиль для супруга, который работает водителем. Но объявление о продаже показать не могла, сославшись на то, что подбором занимается муж. Супруг же в телефонном разговоре сообщил, что не понимает срочности снятия средств и готов дождаться процентов.

При повторном обращении клиентка заявила, что на сделке сэкономит больше, чем сумма возможных процентов. Сотрудники банка обратили внимание на то, что средняя рыночная стоимость заявленной модели автомобиля не соответствовала озвученной, и пригласили службу безопасности. Проверить продавца оказалось невозможным.

Спустя несколько дней женщина снова пришла в отделение и рассказала, что стала жертвой мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками соцзащиты, сообщив о положенном земельном участке для погибшего сына, затем — сотрудниками ФСБ, которые заявили о попытке списания средств со счетов. Также мошенники предоставили поддельную аудиозапись разговоров сотрудников банка. Только после общения с настоящими сотрудниками банка женщина осознала, что подверглась воздействию злоумышленников.