В Краснодаре на набережной ЮМР заметили строительную технику. Что происходит?

Позже Сафронов заявил , что руководство Краснодара передало часть набережной во владение РПЦ для последующего возведения храма. При этом никаких документов и уведомлений власти не опубликовали.

3 июня депутат Гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил , что рано утром на набережной Юбилейного микрорайона появились бурильные машины. Граждане вызвали полицию.

По словам депутата, бурильные машины будут заниматься проектно-изыскательскими работами под готовящееся строительство.

«Я не смог сейчас получить постановление о передачи земли, в публичном доступе его тоже нет. Позор мэру Наумову, что вот таким образом действует администрация, скрывая от жителей происходящее! Позор!» — заявил Сафронов.

Напомним, жители ЮМР выступают против возведения огромного храмового комплекса в месте, где они привыкли гулять, проводить семейные праздники и устанавливать новогоднюю елку. Они собирали тысячи подписей, направляли обращения президенту Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, но ответа так и не получили.

Городская администрация десятки раз отказывала в проведении официальных митингов. Мэр Наумов заявил, что чиновники «предлагают то, что считают нужным для администрации».

14 января глава Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в ЮМР. Для возведения религиозного объекта 70 соток земли вывели из состава рекреационных территорий.