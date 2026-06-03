В Краснодаре на набережной ЮМР заметили строительную технику. Что происходит?
В Краснодаре на набережной Юбилейного микрорайона 3 июня появилась строительная техника
3 июня депутат Гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил, что рано утром на набережной Юбилейного микрорайона появились бурильные машины. Граждане вызвали полицию.
Позже Сафронов заявил, что руководство Краснодара передало часть набережной во владение РПЦ для последующего возведения храма. При этом никаких документов и уведомлений власти не опубликовали.
По словам депутата, бурильные машины будут заниматься проектно-изыскательскими работами под готовящееся строительство.
«Я не смог сейчас получить постановление о передачи земли, в публичном доступе его тоже нет. Позор мэру Наумову, что вот таким образом действует администрация, скрывая от жителей происходящее! Позор!» — заявил Сафронов.
Напомним, жители ЮМР выступают против возведения огромного храмового комплекса в месте, где они привыкли гулять, проводить семейные праздники и устанавливать новогоднюю елку. Они собирали тысячи подписей, направляли обращения президенту Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, но ответа так и не получили.
Городская администрация десятки раз отказывала в проведении официальных митингов. Мэр Наумов заявил, что чиновники «предлагают то, что считают нужным для администрации».
14 января глава Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в ЮМР. Для возведения религиозного объекта 70 соток земли вывели из состава рекреационных территорий.
Как писали Юга.ру, 7 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с патриархом Кириллом на фоне протестов против строительства храма в ЮМР.