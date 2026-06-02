Уралсиб стал лауреатом премии «Сравни» в номинации «Кредитная карта года»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKZm
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб получила награду в номинации «Кредитная карта года». Ее признали лучшей среди аналогичных продуктов на рынке в рамках IV ежегодной премии «Сравни»

Церемония награждения прошла 28 мая в Москве. Победителей выбрало жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса с многолетним опытом в банковском секторе. Оценка проводилась по четырем критериям: качество продуктов, бизнес-показатели, реальные отзывы пользователей и широкая доступность предложений на платформе. 

Кредитная карта Уралсиба выигрывает в своей номинации премии «Сравни» второй год подряд. Жюри отмечают интерес к продукту банка со стороны клиентов — популярность кредитной карты обусловлена актуальностью предложения и качеством обслуживания.

Уралсиб запустил автокредитование на Авито:

По словам зампредседателя правления Уралсиба Станислава Тывеса, одной из ключевых задач банка является развитие линейки розничных продуктов, соответствующих потребностям и запросам клиентов.

«Мы постоянно работаем над повышением качества своих продуктов, совершенствуя их с точки зрения актуальности и привлекательности для клиентов. И нас очень радует, что кредитная карта банка Уралсиб выигрывает в своей номинации второй год подряд. Это говорит о том, что нам удалось сохранить заинтересованность клиентов в продукте и предложить им достойный уровень сервиса», — отметил Станислав Тывес.

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием, снятием наличных без комиссии и кешбэком до 30% за покупки у партнеров. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба. 

Как писали Юга.ру, Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков для малого бизнеса по версии Markswebb.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки карты Кредитование Награды Уралсиб Экономика

Новости

Путешествие внутрь себя. В Краснодаре состоится премьера пластического спектакля «Орфей. Шепот в сумерках»
Почти шесть часов на уговоры. Полицейские Краснодара спасли врача из Туапсе от перевода мошенникам 5 млн рублей
Ученые впервые обнаружили морского петуха на севере Азовского моря
В Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды
Рэп-фестиваль Random Fest 2026 пройдет в Краснодаре и Ростове
Пятый из лучших. Краснодар вошел в топ-10 городов России, привлекательных для молодежи

Лента новостей

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Сегодня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Вчера, 17:33
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
На острие качества
Сегодня, 11:42 Реклама
На острие качества
В «Пятёрочке» стартовала новая акция со стильными ножами за 1 рубль

Реклама на сайте