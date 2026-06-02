Уралсиб стал лауреатом премии «Сравни» в номинации «Кредитная карта года»

Церемония награждения прошла 28 мая в Москве. Победителей выбрало жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса с многолетним опытом в банковском секторе. Оценка проводилась по четырем критериям: качество продуктов, бизнес-показатели, реальные отзывы пользователей и широкая доступность предложений на платформе. Кредитная карта Уралсиба выигрывает в своей номинации премии «Сравни» второй год подряд. Жюри отмечают интерес к продукту банка со стороны клиентов — популярность кредитной карты обусловлена актуальностью предложения и качеством обслуживания.

По словам зампредседателя правления Уралсиба Станислава Тывеса, одной из ключевых задач банка является развитие линейки розничных продуктов, соответствующих потребностям и запросам клиентов.

«Мы постоянно работаем над повышением качества своих продуктов, совершенствуя их с точки зрения актуальности и привлекательности для клиентов. И нас очень радует, что кредитная карта банка Уралсиб выигрывает в своей номинации второй год подряд. Это говорит о том, что нам удалось сохранить заинтересованность клиентов в продукте и предложить им достойный уровень сервиса», — отметил Станислав Тывес.



«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием, снятием наличных без комиссии и кешбэком до 30% за покупки у партнеров. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки после подписания документов.