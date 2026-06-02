Краснодарцы назвали желаемую сумму накоплений на будущее детей

Как показало исследование Сбера, наиболее активно на эти цели формируют сбережения женщины 31–40 лет

Почти треть (29%) краснодарцев копит на будущее детей. Как выяснили* накануне ПМЭФ аналитики СберНПФ и СберСтрахование жизни, желаемая сумма сбережений на эту цель составила 3,9 млн рублей.

В целом, краснодарские родители стремятся обеспечить детям:

  • здоровье (84%),
  • достойное воспитание (79%)
  • хорошее образование (77%)
  • собственное жилье (49%)
  • возможность найти хорошую работу (30%),
  • стартовый капитал и финансовую грамотность (по 9%).

Наиболее активно на будущее детей копят россияне 31–40 лет (39%) и 18–30 лет (35%). Женщины откладывают на эту цель чаще: 32% против 24% среди мужчин.

«Краснодарцы ставят амбициозную цель: накопить детям 3,9 млн рублей. Формировать такие сбережения можно, например, с программой долгосрочных сбережений (ПДС) или полисами накопительного страхования жизни. Оба способа предусматривают налоговые льготы, а в ПДС дополнительно есть господдержка на личные взносы», — отметила заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

* Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

Как писали Юга.ру, в 2026 году спрос на детские карты Сбера в Краснодарском крае вырос вдвое.

