Краснодарцы назвали желаемую сумму накоплений на будущее детей
Как показало исследование Сбера, наиболее активно на эти цели формируют сбережения женщины 31–40 лет
Почти треть (29%) краснодарцев копит на будущее детей. Как выяснили* накануне ПМЭФ аналитики СберНПФ и СберСтрахование жизни, желаемая сумма сбережений на эту цель составила 3,9 млн рублей.
В целом, краснодарские родители стремятся обеспечить детям:
- здоровье (84%),
- достойное воспитание (79%)
- хорошее образование (77%)
- собственное жилье (49%)
- возможность найти хорошую работу (30%),
- стартовый капитал и финансовую грамотность (по 9%).
Наиболее активно на будущее детей копят россияне 31–40 лет (39%) и 18–30 лет (35%). Женщины откладывают на эту цель чаще: 32% против 24% среди мужчин.
«Краснодарцы ставят амбициозную цель: накопить детям 3,9 млн рублей. Формировать такие сбережения можно, например, с программой долгосрочных сбережений (ПДС) или полисами накопительного страхования жизни. Оба способа предусматривают налоговые льготы, а в ПДС дополнительно есть господдержка на личные взносы», — отметила заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.
* Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.
Как писали Юга.ру, в 2026 году спрос на детские карты Сбера в Краснодарском крае вырос вдвое.