Краснодарцы назвали желаемую сумму накоплений на будущее детей

Как показало исследование Сбера, наиболее активно на эти цели формируют сбережения женщины 31–40 лет

Почти треть (29%) краснодарцев копит на будущее детей. Как выяснили* накануне ПМЭФ аналитики СберНПФ и СберСтрахование жизни, желаемая сумма сбережений на эту цель составила 3,9 млн рублей.

В целом, краснодарские родители стремятся обеспечить детям:

здоровье (84%),

достойное воспитание (79%)

хорошее образование (77%)

собственное жилье (49%)

возможность найти хорошую работу (30%),

стартовый капитал и финансовую грамотность (по 9%).

Наиболее активно на будущее детей копят россияне 31–40 лет (39%) и 18–30 лет (35%). Женщины откладывают на эту цель чаще: 32% против 24% среди мужчин.