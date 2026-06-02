Без карнавала, но с рекордом по мидиям. Как в Геленджике откроют курортный сезон?
Глава Геленджика рассказал, как в городе отметят начало курортного сезона
1 июня глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе старт летнего сезона назначили на первую субботу июня. По его словам, от масштабного карнавального шествия в этом году снова решили отказаться — власти сохраняют это ограничение на время СВО.
При этом жителей и гостей курорта ждет праздничная программа. 6 июня на Центральном пляже вдоль набережной запустят тематические локации.
Купальный сезон в Анапе официально открыт:
Что в программе открытия?
- На набережной попытаются установить рекорд России, приготовив одновременно более 250 килограммов черноморских мидий.
- Забег по горному терренкуру «Маркотх. Лето» и первый курортный фестиваль «Море. Сапы. Геленджик».
- На набережной будут работать творческие площадки, выставки и мастер-классы.
Также 6 июня городской музейный комплекс сделает вход на все свои объекты бесплатным. Кроме того, местные отели, санатории и рестораны пообещали предоставить гостям в этот день специальные скидки.
Как писали Юга.ру, власти Туапсе откроют 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной.