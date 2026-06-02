Без карнавала, но с рекордом по мидиям. Как в Геленджике откроют курортный сезон?

Краснодарский край

  • Вход на пляж в Геленджике © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
Глава Геленджика рассказал, как в городе отметят начало курортного сезона

1 июня глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что в городе старт летнего сезона назначили на первую субботу июня. По его словам, от масштабного карнавального шествия в этом году снова решили отказаться — власти сохраняют это ограничение на время СВО.

При этом жителей и гостей курорта ждет праздничная программа. 6 июня на Центральном пляже вдоль набережной запустят тематические локации.

Что в программе открытия?

  • На набережной попытаются установить рекорд России, приготовив одновременно более 250 килограммов черноморских мидий.
  • Забег по горному терренкуру «Маркотх. Лето» и первый курортный фестиваль «Море. Сапы. Геленджик».
  • На набережной будут работать творческие площадки, выставки и мастер-классы.

Также 6 июня городской музейный комплекс сделает вход на все свои объекты бесплатным. Кроме того, местные отели, санатории и рестораны пообещали предоставить гостям в этот день специальные скидки.

Как писали Юга.ру, власти Туапсе откроют 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной.

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Сегодня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Вчера, 17:33
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
