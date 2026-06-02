Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре новый круглосуточный стационар
Новый терапевтический стационар начал свою работу с 1 июня
Клиника Екатерининская расширяет возможности качественной помощи пациентам: в филиале на ул. Игнатова открылся новый круглосуточный стационар терапевтического профиля. Здесь можно пройти диагностику, лечение и наблюдение в комфортных условиях.
Стационар будет принимать пациентов старше 18 лет, которым требуется проведение обследований, лечение, а также наблюдение в условиях круглосуточного медицинского контроля без операции. В числе направлений — терапия, кардиология, неврология и пр.
Отделение открыто на базе современного многопрофильного филиала с расширенными возможностями для полной диагностики — от консультаций врачей по основным направлениям до собственной лаборатории и новейшего аппарата МРТ. Это позволяет оперативно проводить необходимые обследования и формировать индивидуальный план лечения без длительного ожидания.
В стационаре предусмотрено 16 одноместных палат, оборудованных санузлом, душем, телевизором, доступом в интернет. Также предусмотрено питание, подобранное для каждого пациента с учетом особенностей его организма.
На базе стационара можно пройти чекапы, разработанные специалистами клиники, для комплексной оценки состояния организма. Доступны 4 программы:
- чекап для женщин — стандартный и расширенный,
- чекап для мужчин — стандартный и расширенный.
Стандартные программы проходят в течение 2 дней. Для прохождения расширенных чекапов потребуется 3 дня.
Как рассказал заместитель главного врача по лечебной работе Клиники Екатерининская на Ингатова Заур Докумов, новый формат чекапов с госпитализацией в стационаре объединяет углубленную диагностику, персональное сопровождение и атмосферу качественного сервиса: «За несколько дней пациент получает полное представление о состоянии своего здоровья, проходя обследования спокойно, последовательно и в условиях повышенного комфорта. Это возможность позаботиться о себе и своих близких — продуманно и с вниманием к каждой детали».
