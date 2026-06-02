Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре новый круглосуточный стационар

Клиника Екатерининская расширяет возможности качественной помощи пациентам: в филиале на ул. Игнатова открылся новый круглосуточный стационар терапевтического профиля. Здесь можно пройти диагностику, лечение и наблюдение в комфортных условиях.

Стационар будет принимать пациентов старше 18 лет, которым требуется проведение обследований, лечение, а также наблюдение в условиях круглосуточного медицинского контроля без операции. В числе направлений — терапия, кардиология, неврология и пр.

Отделение открыто на базе современного многопрофильного филиала с расширенными возможностями для полной диагностики — от консультаций врачей по основным направлениям до собственной лаборатории и новейшего аппарата МРТ. Это позволяет оперативно проводить необходимые обследования и формировать индивидуальный план лечения без длительного ожидания.

В стационаре предусмотрено 16 одноместных палат, оборудованных санузлом, душем, телевизором, доступом в интернет. Также предусмотрено питание, подобранное для каждого пациента с учетом особенностей его организма.