Личный осмотр и отзывы жильцов. В Авито Недвижимость рассказали, как оценивают качество жилья покупатели в ЮФО

Для жителей Южного федерального округа при выборе новостройки важны теперь не только цена, локация и условия покупки, но и характеристики среды внутри ЖК

Согласно опросу* Авито Недвижимости, жители ЮФО преимущественно ищут квартиру в новостройке на онлайн-платформах (73%** ответов), 31% заходят на сайты девелоперов и застройщиков, 29% спрашивают рекомендации у знакомых, 29% отправляются в офисы продаж, а 21% смотрят информацию в соцсетях. Поскольку приобретение недвижимости, пожалуй, самая крупная покупка в жизни россиян, для принятия решения они используют разные источники информации. Больше половины интересующихся покупкой квартиры южан готовы рассматривать объекты до сдачи дома в эксплуатацию. 14% респондентов соглашаются на квартиру в новостройке на этапе строительства, 37% всех участвовавших в опросе хотят приобрести квартиру после сдачи жилья в эксплуатацию. При выборе конкретного объекта в новостройке ключевым фактором для 64%** опрошенных жителей ЮФО выступает цена. Далее по популярности идут наличие такой социальной инфраструктуры, как школы, детские сады и поликлиники (47%), локация (43%), транспортная доступность (41%). Для 38% важна возможность взять ипотеку, воспользоваться рассрочкой или другими опциями, чтобы выгоднее купить объект. Каждый четвертый опрошенный важным фактором назвал возможность приобретения квартиры с отделкой.

При этом ряд характеристик новостроек, которые раньше считались премиальными, сейчас воспринимаются как привычные. Видеонаблюдение, закрытый двор, детские и спортивные площадки на территории ЖК, современный ремонт в подъездах и озеленение территории — эти критерии объекта назвали обязательными для новостройки 38–44% опрошенных россиян. Немаловажное значение при выборе проекта имеет и имидж девелопера: его репутация, история проектов и прозрачные условия покупки входят в топ-4 факторов выбора застройщика наряду с ценой. Что касается оценки качества новостройки, для россиян практически одинаково важными оказались два фактора: личный осмотр (43%** приезжают на объект, чтобы увидеть состояние дома и подъездов) и мнение людей, которые уже проживают в новом ЖК (42% читают отзывы местных жителей). Замыкает тройку анализ репутации застройщика: 40% изучают историю проектов и соблюдение сроков сдачи. Более четверти опрошенных (28%) ищут информацию о технологии строительства и материалах, еще четверть (25%) сравнивает объект с другими в том же районе.

Как рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев, цифровые платформы поиска жилья стараются предоставить всю доступную информацию об объекте: «Например, в карточке ЖК на Авито можно увидеть ключевые характеристики проекта, включая материалы, планировки, динамику цен, ознакомиться с генпланом и проектной документацией, проследить за ходом строительства и увидеть, соблюдает ли девелопер сроки сдачи. Мы также активно развиваем инструмент отзывов на дома и ЖК, в котором люди могут поделиться личным опытом жизни в доме и районе».



* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в мае 2026 года.

** Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%.