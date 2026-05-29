ИИ-контент, занятость на платформах, безопасность пользователей. Авито провел форум о регулировании платформенной экономики
Участники форума обсудили новый закон «О платформенной экономике» и актуальную повестку отрасли
Онлайн-платформа Авито в партнерстве с юридическим интернет-изданием «Право.ру» провела первую отраслевую конференцию, посвященную вопросам регулирования цифровых платформ, — «ПлатФорум 2026». На мероприятии обсудили закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ), который вступает в силу с 1 октября этого года.
В ходе дискуссий представители технологических компаний, отраслевых объединений, консалтинговых фирм и органов власти обсудили, как новый закон уже сегодня влияет на рынок, как технологические компании адаптируются к требованиям, с какими рисками сталкиваются и какое влияние может оказать новое регулирование.
Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов отметил зрелость индустрии, которая проявилась еще до принятия закона: «Подписание Меморандума о добросовестных практиках между Авито, Ozon и РВБ стало важным сигналом: платформы не прячутся от правил, а участвуют в их создании. Наша задача сейчас — выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций».
По словам директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина, разработчики нового закона «О платформенной экономике» учитывали, чтобы правила подходили для всех участников правоотношений и обеспечивали возможность для дальнейшего развития: «Закон должен работать как базовый для новой отрасли. Его принятие — значимый результат, но точно не итоговый, дальнейшая работа по регулированию будет продолжена. Один из основных вызовов — это логика и архитектура проверки карточек и всех товаров».
Одной из центральных тем форума стала платформенная занятость. В условиях острого дефицита кадров платформы стали спасением для многих самозанятых и бизнеса, однако правовая квалификация этих отношений остается серой зоной. Директор по взаимодействию с госорганами Авито Подработка Павел Тихонов и партнер вертикали Авито Работа Евгения Хорова обсудили с экспертами, как сохранить гибкость рынка труда и не допустить его чрезмерного регулирования под видом возврата к классическим трудовым конструкциям.
Технологическая повестка также не осталась без внимания. Эксперты дискутировали о том, кто будет нести ответственность за действия ИИ, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, как государству определить национальные ИИ-модели и какие меры поддержки нужны разработчикам. Заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков предложил начать с главного вопроса — что считать отечественным ИИ и как не превратить это понятие в формальность: «Все понимают, что в России нужно развивать искусственный интеллект и поддерживать его разработчиков. Если делать это правильно, экономика получит эффект, а мы сможем гордиться отечественными ИИ-сервисами так же, как сейчас гордимся нашим поиском, маркетплейсами, классифайдами и финтехом».
Отдельные сессии были посвящены антифроду, защите пользователей и границах ответственности платформ, а также практике управления персональными данными, инфраструктуре безопасности и предотвращения утечек.
По итогам мероприятия «ПлатФорум 2026» заявил статус ключевой площадки для диалога между регуляторами и лидерами рынка. Организаторы планируют сделать конференцию периодическим событием, которое будет способствовать повышению прозрачности платформенной экономики.
