ИИ-контент, занятость на платформах, безопасность пользователей. Авито провел форум о регулировании платформенной экономики

Онлайн-платформа Авито в партнерстве с юридическим интернет-изданием «Право.ру» провела первую отраслевую конференцию, посвященную вопросам регулирования цифровых платформ, — «ПлатФорум 2026». На мероприятии обсудили закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ), который вступает в силу с 1 октября этого года.

В ходе дискуссий представители технологических компаний, отраслевых объединений, консалтинговых фирм и органов власти обсудили, как новый закон уже сегодня влияет на рынок, как технологические компании адаптируются к требованиям, с какими рисками сталкиваются и какое влияние может оказать новое регулирование.

Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов отметил зрелость индустрии, которая проявилась еще до принятия закона: «Подписание Меморандума о добросовестных практиках между Авито, Ozon и РВБ стало важным сигналом: платформы не прячутся от правил, а участвуют в их создании. Наша задача сейчас — выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций».

По словам директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина, разработчики нового закона «О платформенной экономике» учитывали, чтобы правила подходили для всех участников правоотношений и обеспечивали возможность для дальнейшего развития: «Закон должен работать как базовый для новой отрасли. Его принятие — значимый результат, но точно не итоговый, дальнейшая работа по регулированию будет продолжена. Один из основных вызовов — это логика и архитектура проверки карточек и всех товаров».