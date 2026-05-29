Краснодарцы одними из первых смогут оформить кредит на покупку авто с пробегом у частного продавца

Вся процедура покупки автомобиля занимает от трех дней, из которых 48 часов — обязательный период охлаждения. Авито не берет комиссию за оформление сделки ни с покупателя, ни с продавца.

Оформление проходит полностью онлайн: до встречи с продавцом Авито проверяет автомобиль и участников, а на встрече выездной специалист помогает сверить документы. После подтверждения в приложении продавец сразу получает деньги на свою карту.

Пресс-служба Авито сообщила о запуске новой финансовой услуги. Теперь пользователи Авито из Краснодара могут взять целевой кредит на покупку авто с пробегом из объявления частного продавца. Займ не привязан к конкретному банку: покупатель сравнивает предложения нескольких банков-партнеров и выбирает подходящее.

Финансовую услугу запустили после того, как Банк России 27 марта 2025 года включил АО «Авито Финанс» (входит в Группу Авито) в реестр операторов финансовых платформ. Этот статус позволяет встраивать финансовые продукты партнеров в сценарий покупки — клиент получает кредит в процессе сделки, не покидая онлайн-платформу.

Первым партнером Авито по целевым кредитам стал «МТС Банк». В ближайшее время пользователям также станут доступны предложения «Уралсиба», а до конца 2026 года к сервису подключат еще четыре банка.

Помимо Краснодара сервис заработал в Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Рынок автомобилей с пробегом — один из крупнейших сегментов авторынка. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2025 году в России продали 6,24 млн легковых машин с пробегом — на 3,3% больше, чем годом ранее, и это максимум почти за 20 лет. По итогам первых четырех месяцев 2026 года спрос на вторичном рынке вырос более чем на 10%, а в апреле — сразу на 18% год к году. Авито оценивает, что к 2031 году россияне будут покупать более 1 млн автомобилей в год с целевыми автокредитами у частных продавцов.

«Почти каждый второй покупатель (45%) меняет автомобиль вынужденно: машина устарела, требует дорогого ремонта или набрала слишком большой пробег. В такой ситуации кредит часто становится единственным способом покупки другого авто. Рынок целевого автокредитования при покупке «частник — частнику» практически не развит при огромном спросе: сейчас в сегменте 4,6 млн реальных покупателей, и 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков — не уходя с Авито. И это работает даже если вы не являетесь клиентом этих банков: платформа значительно расширяет выбор и убирает неопределенность — одобрят ли кредит, на каких условиях и сколько времени это займет», — рассказал старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.