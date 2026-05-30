Для российских школьников разработали уроки ИИ-грамотности. В создании принимала участие Авито

  © Фото prostooleh с сайта https://www.magnific.com
Любая школа страны может бесплатно использовать учебные материалы в формате дополнительного образования

В России появился «Урок ИИ» — первый сквозной курс обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Программу разработал Технопарк «Сколково» совместно с «Авито» и ведущим китайским университетом. Методисты компании участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы «Авито» легли в основу заданий. На их примере школьникам рассказывают, как технологии искусственного интеллекта работают внутри онлайн-платформы, ежедневно обеспечивая безопасность миллионов пользователей и ускоряя поиск нужных товаров и услуг.

Программа «Урок ИИ» помогает закладывать базовую ИИ-грамотность с младшего возраста, давая детям представление о том, что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. В уроках для начальной школы акцент делается на культуре работы с искусственным интеллектом. В материалах для средней и старшей школы появляются прикладные задачи и проектная работа. Такой подход формирует у детей не только техническую грамотность, но и устойчивый интерес к технологиям, внося вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии и кадрового потенциала страны.

Методология проведения уроков для начальной школы уже доступна на сайте. В течение лета на сайте появятся обучающие материалы для средней и старшей школы. Учебные материалы общедоступны — их может бесплатно использовать любая российская школа.

По мнению управляющего директора по искусственному интеллекту «Авито» Андрея Рыбинцева, при совместной работе бизнеса и образования возможно сформировать по-настоящему сильное технологическое поколение: «Для нас было важно стать партнерами программы «Уроки ИИ» — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от того, в каком регионе он живет и в какой школе учится. Мы активно участвовали в разработке, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии и формировали нужные навыки».

Как писали Юга.ру, в Минпросвещения отказались отменять домашние задания из-за нейросетей.

