Для российских школьников разработали уроки ИИ-грамотности. В создании принимала участие Авито

В России появился «Урок ИИ» — первый сквозной курс обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Программу разработал Технопарк «Сколково» совместно с «Авито» и ведущим китайским университетом. Методисты компании участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы «Авито» легли в основу заданий. На их примере школьникам рассказывают, как технологии искусственного интеллекта работают внутри онлайн-платформы, ежедневно обеспечивая безопасность миллионов пользователей и ускоряя поиск нужных товаров и услуг.

Программа «Урок ИИ» помогает закладывать базовую ИИ-грамотность с младшего возраста, давая детям представление о том, что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. В уроках для начальной школы акцент делается на культуре работы с искусственным интеллектом. В материалах для средней и старшей школы появляются прикладные задачи и проектная работа. Такой подход формирует у детей не только техническую грамотность, но и устойчивый интерес к технологиям, внося вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии и кадрового потенциала страны.