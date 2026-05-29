Системное мышление, жизнестойкость и клиентоцентричность: Сбер представил карьерные возможности и ИИ-технологии на форуме «Юг молодой»

«Для Сбера развитие кадрового потенциала талантливой молодежи — один из главных фокусов работы. Мы рады, что стали частью такого масштабного события, где рассказали участникам о карьерных возможностях и программах поддержки талантов, провели десятки индивидуальных консультаций о перспективах развития карьеры в банковском секторе, показали, как современные технологии Сбера меняют нашу жизнь. И знаково, что Форум прошел именно в Бердянске, где у нас уже собрана и быстро растет самая молодая команда на юге России со средним возрастом около 35 лет. В исторических регионах России мы активно расширяем представленность: в первую очередь, ждем в свою команду опытных экспертов и молодежь без опыта для работы с розничными и корпоративными клиентами. Уверена, после Форума наша команда пополнится молодыми и целеустремленными талантами», — рассказала заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Форум собрал больше 480 участников из 61 региона страны. Среди гостей были студенты, выпускники вузов, молодые специалисты из разных отраслей, общественные активисты и работники креативных индустрий. Команда Сбера приняла активное участие в форуме, представив перспективные карьерные треки, программы поддержки талантливой молодежи, а также инновационные сервисы цифровой экосистемы банка.

В рамках форума эксперты Сбера провели мастер-класс по развитию навыков, которые сегодня наиболее востребованы у работодателей. Среди них — системное мышление, управление результатом, жизнестойкость и клиентоцентричность. Участники не только слушали — они оценивали свой уровень компетенций по специальным методикам, получали обратную связь и инструменты, с помощью которых можно анализировать себя и дальше.

Отдельная лекция была посвящена инвестициям. Слушателям объяснили, как устроен фондовый рынок, с чего начать и как грамотно собрать свой инвестиционный портфель.

«Для меня форум «Юг Молодой» — это площадка, где молодежь обменивается практиками и инструментами для развития Донбасса и Новороссии. Именно наши регионы сегодня становятся территориями созидания. И мы рады предлагать свои идеи, вносить личный вклад в развитие. Форум становится настоящим домом, где ты участвуешь в серьезном, нужном деле — шаг за шагом возрождать родную землю», — поделился участник форума из Херсонской области Иван Губенко.

Сквозной темой форума стала концепция «Образ будущего Донбасса и Новороссии 2035». Участники размышляли о том, какой будет жизнь в этих регионах через десять лет и что конкретно может сделать для этого молодежь уже сейчас.

«Я чувствую себя дома именно в Донецкой Народной Республике. Понимаю: кто-то хочет уехать в крупный город, но для меня важнее развивать то, что любишь, там, где семья и друзья. На форуме мы строили «Образ будущего Донбасса и Новороссии 2035» — и я рада быть частью этого события. Мы стремимся, чтобы это будущее стало самым передовым: развиваться на своей Родине, вместе с ней развивать свой город, вносить личный вклад в процветание наших территорий», — рассказала студентка из Макеевки Арина Афанасьева.

За пять дней участники разработали практические продукты по шести направлениям форума: «Юг-студенческий», «Юг-управляй», «Юг-формируй», «Юг-креативный», «Юг-цифровой» и «Юг-онлайн».

«Сбер системно помогает повышать финансовую грамотность молодежи исторических регионов России. И форум «Юг молодой» стал отличной площадкой для открытого и эффективного диалога с целеустремленными ребятами. Видим, как им важно понимать, какие конкретно сейчас в их городе или регионе есть вакансии, карьерные возможности в Сбере для талантов, важные навыки для успешного старта, и как именно наши инновации ежедневно улучшают жизнь миллионов людей по всей стране и в их населенном пункте», — поделился управляющий отделением Сбербанка в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Евгений Серяпин.