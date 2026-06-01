Эксперт рассказал, как работает РЭБ и почему он может отключать интернет
Основная официальная причина применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня — защита от беспилотников
Навигатор уверенно ведет по знакомой улице — и вдруг точка на карте перепрыгивает в аэропорт. Такси «зависает» и не находит машину. Карты не обновляются, хотя интернет вроде бы есть. Одной из вероятных причин таких сбоев специалисты называют работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Что такое РЭБ простыми словами?
Радиоэлектронная борьба — воздействие на электронные системы через радиоэфир. Любая беспроводная связь, от GPS до 4G, — это радиоволны. РЭБ либо перебивает их шумом, либо передает технике поддельный сигнал. Главная официальная причина применения таких средств сегодня — защита от беспилотников.
РЭБ — широкий класс техники: от компактных автомобильных и носимых подавителей дронов до стационарных комплексов. Ассортимент систем и детекторов БПЛА открыто представлен, например, в каталоге Мобисмарт — это показывает, насколько разнообразной и доступной стала подобная техника.
Важно: РЭБ не ломает телефон физически. Аппарат исправен, он просто не может принять сигнал, пока работает помеха.
Почему пропадает интернет и GPS?
Мобильная связь работает через вышки 4G/LTE — этот сигнал можно заглушить. Дополнительно операторы по требованию служб безопасности точечно отключают мобильный интернет, чтобы снизить точность наведения дронов. Массовыми такие отключения стали перед майскими праздниками 2025 года, затронув около 40 регионов.
GPS глушится еще проще: спутники летают на высоте более 20 000 км, и сигнал приходит крайне слабым. Даже небольшая наземная помеха его перекрывает. Поэтому даже при работающем интернете GPS может быть полностью недоступен — это разные технологии.
Глушение и спуфинг
Глушение (джамминг) — это радиошум: устройство перестает «видеть» спутники, и навигация просто пропадает. Спуфинг — подмена координат поддельным сигналом: смартфон может показывать аэропорт, хотя вы в центре города. Например, курьеры и водители в Москве не раз жаловались, что навигатор «переносил» их во Внуково или Шереметьево. Спуфинг опаснее: устройство уверенно ведет по ложным координатам.
Читайте также:
Белые списки и что делать пользователю
При ограничениях работает так называемый «белый список» — перечень доступных сервисов («Госуслуги», банки, карты, такси и пр.). К весне 2026 года в нем, по разным оценкам, было более сотни сервисов. Но это не защита от РЭБ: «белый список» не чинит GPS и не убирает радиопомехи. Поэтому приложение карт может открываться, но не показывать местоположение.
Минимум на случай ограничений: наличные и банковская карта, заранее скачанные офлайн-карты, телефоны такси под рукой, в идеале — сим-карты двух операторов.
Как писали Юга.ру, отключения интернета стали главной тревогой россиян в 2026 году.