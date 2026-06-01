Эксперт рассказал, как работает РЭБ и почему он может отключать интернет

Навигатор уверенно ведет по знакомой улице — и вдруг точка на карте перепрыгивает в аэропорт. Такси «зависает» и не находит машину. Карты не обновляются, хотя интернет вроде бы есть. Одной из вероятных причин таких сбоев специалисты называют работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что такое РЭБ простыми словами?

Радиоэлектронная борьба — воздействие на электронные системы через радиоэфир. Любая беспроводная связь, от GPS до 4G, — это радиоволны. РЭБ либо перебивает их шумом, либо передает технике поддельный сигнал. Главная официальная причина применения таких средств сегодня — защита от беспилотников.

РЭБ — широкий класс техники: от компактных автомобильных и носимых подавителей дронов до стационарных комплексов.

Важно: РЭБ не ломает телефон физически. Аппарат исправен, он просто не может принять сигнал, пока работает помеха.