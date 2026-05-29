«По жизненному сценарию». Поиск работы на Авито станет еще более персонализированным

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото lookstudio с сайта https://www.magnific.com
    © Фото lookstudio с сайта https://www.magnific.com

Платформа тестирует новый подход, который поможет находить вакансии, соответствующие разнообразным профессиям и потребностям

На главной странице сервиса «Авито Работа» появились интерактивные кнопки с умными подборками вакансий, которые помогут выбрать подходящую работу. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни.

Теперь соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры «график», «зарплата», «опыт», а исходя из своих реальных жизненных сценариев. Работодатели будут получать более быстрый и релевантный отклик. Набор сценариев будет меняться в течение года в зависимости от запросов соискателей, поэтому выбор вакансий станет еще более персонализированным.

  • © Изображение предоставлено «Авито»
    © Изображение предоставлено «Авито»

Читайте также:

Примеры подборок по жизненным сценариям:

  • До 17:00 — вакансии с фиксированным окончанием рабочего дня, например, для родителей, которым нужно забирать ребенка из садика или с продленки.  
  • Работа руками — для тех, кто предпочитает ручной труд (сборка, ремонт, изготовление, ручное производство).
  • Работа 45+ — вакансии для опытных специалистов, желающих сохранять социальную активность.
  • Работа 14+ — для подростков, которые хотят заработать первые деньги, но не в ущерб учебе. 
  • Рядом с домом — для ценителей личного времени.
  • На юг — вакансии в Краснодарском крае для мечтающих переехать и работать в теплом климате.
  • Для сов — вакансии с ночным графиком для людей, чей пик активности приходится на вечер и ночь.

Как рассказал  директор по продукту «Авито Работы» Владимир Урсу, главная цель проекта — соединить на площадке реальные запросы соискателей с работой, на которой их ждут: «Пользователи все чаще ищут работу, — например, с ежедневными выплатами, подходящим графиком, комфортным расположением. Новый раздел помогает найти вакансии, соответствующие их запросам. Результат — не просто релевантность, а адаптация предложения под жизнь человека».

Как писали Юга.ру, на Авито Работа теперь можно проанализировать среднюю зарплату в своей профессии.

Авито Интернет Работа Технологии Трудоустройство

Новости

30 мая в Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня. Они будут работать по летнему режиму
В Анапе 15 пляжей получили разрешительные документы, еще 29 проходят экспертизу
Банк с доставкой на дом. В 2026 году спрос на детские карты Сбера в Краснодарском крае вырос вдвое
История об одном научном эксперименте. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Цветы для Элджернона»
Системное мышление, жизнестойкость и клиентоцентричность: Сбер представил карьерные возможности и ИИ-технологии на форуме «Юг молодой»
Ищут еду, отпугивая туристов. В нацпарке Сочи случаи выходов медведей к людям участились в два раза

Лента новостей

Весь мир в одном парке
Сегодня, 12:12 Реклама
Весь мир в одном парке
В Краснодаре ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
27 мая, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
26 мая, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

Реклама на сайте