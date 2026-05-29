«По жизненному сценарию». Поиск работы на Авито станет еще более персонализированным
Платформа тестирует новый подход, который поможет находить вакансии, соответствующие разнообразным профессиям и потребностям
На главной странице сервиса «Авито Работа» появились интерактивные кнопки с умными подборками вакансий, которые помогут выбрать подходящую работу. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни.
Теперь соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры «график», «зарплата», «опыт», а исходя из своих реальных жизненных сценариев. Работодатели будут получать более быстрый и релевантный отклик. Набор сценариев будет меняться в течение года в зависимости от запросов соискателей, поэтому выбор вакансий станет еще более персонализированным.
Примеры подборок по жизненным сценариям:
- До 17:00 — вакансии с фиксированным окончанием рабочего дня, например, для родителей, которым нужно забирать ребенка из садика или с продленки.
- Работа руками — для тех, кто предпочитает ручной труд (сборка, ремонт, изготовление, ручное производство).
- Работа 45+ — вакансии для опытных специалистов, желающих сохранять социальную активность.
- Работа 14+ — для подростков, которые хотят заработать первые деньги, но не в ущерб учебе.
- Рядом с домом — для ценителей личного времени.
- На юг — вакансии в Краснодарском крае для мечтающих переехать и работать в теплом климате.
- Для сов — вакансии с ночным графиком для людей, чей пик активности приходится на вечер и ночь.
Как рассказал директор по продукту «Авито Работы» Владимир Урсу, главная цель проекта — соединить на площадке реальные запросы соискателей с работой, на которой их ждут: «Пользователи все чаще ищут работу, — например, с ежедневными выплатами, подходящим графиком, комфортным расположением. Новый раздел помогает найти вакансии, соответствующие их запросам. Результат — не просто релевантность, а адаптация предложения под жизнь человека».
