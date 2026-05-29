Банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза
Банк Уралсиб продолжает наращивать объемы ипотечного кредитования в рамках собственных рыночных программ. По итогам первых четырех месяцев 2026 года этот показатель вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достиг 10,8 млрд рублей.
При этом доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка составила 84%. Самым востребованным продуктом у клиентов остается программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Общий ипотечный портфель банка на 1 мая увеличился в 1,1 раза и составил 159,4 млрд рублей.
В 2025 году Уралсиб сделал акцент на развитии ипотечного кредитования именно в рамках собственных программ. В результате объем выдач по ним вырос в 4,8 раза. Банк также вошел в топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и размеру портфеля по данным «Русипотеки» и «Эксперт РА».
В 2026 году банк продолжает улучшать условия по ипотечным кредитам, снижая процентные ставки. В настоящее время ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку готового жилья составляет от 18,156% до 25,931% годовых, на покупку строящегося — от 18,089% до 25,584% годовых.
Такая же минимальная ставка — от 17,89% годовых — действует и на программу рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке. Полная стоимость кредита в этом случае варьируется от 18,099% до 33,256% годовых.
