Банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб продолжает наращивать объемы ипотечного кредитования в рамках собственных рыночных программ. По итогам первых четырех месяцев 2026 года этот показатель вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достиг 10,8 млрд рублей.

При этом доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка составила 84%. Самым востребованным продуктом у клиентов остается программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Общий ипотечный портфель банка на 1 мая увеличился в 1,1 раза и составил 159,4 млрд рублей.

В 2025 году Уралсиб сделал акцент на развитии ипотечного кредитования именно в рамках собственных программ. В результате объем выдач по ним вырос в 4,8 раза. Банк также вошел в топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и размеру портфеля по данным «Русипотеки» и «Эксперт РА».

В 2026 году банк продолжает улучшать условия по ипотечным кредитам, снижая процентные ставки. В настоящее время ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку готового жилья составляет от 18,156% до 25,931% годовых, на покупку строящегося — от 18,089% до 25,584% годовых.

Такая же минимальная ставка — от 17,89% годовых — действует и на программу рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке. Полная стоимость кредита в этом случае варьируется от 18,099% до 33,256% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте.

