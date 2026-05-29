Банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза

Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования по рыночным программам почти вдвое

Банк Уралсиб продолжает наращивать объемы ипотечного кредитования в рамках собственных рыночных программ. По итогам первых четырех месяцев 2026 года этот показатель вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достиг 10,8 млрд рублей.

При этом доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка составила 84%. Самым востребованным продуктом у клиентов остается программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Общий ипотечный портфель банка на 1 мая увеличился в 1,1 раза и составил 159,4 млрд рублей.