В Новороссийске больше 40 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
В Новороссийске устраняют повреждение на магистральной трубе
29 мая Муниципальный центр управления Новороссийска сообщил, что в городе произошла авария в системе водоснабжения. Из-за порыва водовода на улице Магистральной без воды остались 40 тысяч 624 жителя.
Инцидент случился в 06:00. Авария произошла в тот момент, когда специалисты выходили на штатный режим работы после завершения первого этапа строительно-монтажных работ. Воду временно не подают в 12 зон.
В настоящее время специалисты ищут точное место повреждения. Ориентировочное время окончания ремонтных работ — до 16:00.
На время проведения ремонта организовали подвоз воды автоцистернами. Заявки от населения принимают в аварийно-диспетчерской службе.
Напомним, в сентябре 2025 года власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и отсутствия сотовой связи.
