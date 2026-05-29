В Новороссийске больше 40 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя schuetz-mediendesign сайта pixabay.com
    © Фото пользователя schuetz-mediendesign сайта pixabay.com

В Новороссийске устраняют повреждение на магистральной трубе

29 мая Муниципальный центр управления Новороссийска сообщил, что в городе произошла авария в системе водоснабжения. Из-за порыва водовода на улице Магистральной без воды остались 40 тысяч 624 жителя.

Инцидент случился в 06:00. Авария произошла в тот момент, когда специалисты выходили на штатный режим работы после завершения первого этапа строительно-монтажных работ. Воду временно не подают в 12 зон.

В Краснодаре в июне начнут отключать горячую воду:

В настоящее время специалисты ищут точное место повреждения. Ориентировочное время окончания ремонтных работ — до 16:00.

На время проведения ремонта организовали подвоз воды автоцистернами. Заявки от населения принимают в аварийно-диспетчерской службе.

Напомним, в сентябре 2025 года власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и отсутствия сотовой связи.

Как писали Юга.ру, в мае в Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов за газ — жители греют воду в чайниках.

Аварии Водоснабжение Город ЖКХ Новороссийск

Новости

В Новороссийске больше 40 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
Морской порт Темрюка горит после атаки БПЛА. Что известно?
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «День рождения» с Уиллемом Дефо
Подготовка к худшему. В Краснодаре пройдет лекция «Между двумя мировыми войнами»
Власти Туапсе откроют 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной
Кулинарные мастер-классы, спектакли и мыльная дискотека. Обзор событий Краснодара в День защиты детей

Лента новостей

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
27 мая, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
Отличается по цвету и похож на глину
27 мая, 16:16
Отличается по цвету и похож на глину
Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке
«Безопаснее ничего не станет»
26 мая, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

Реклама на сайте