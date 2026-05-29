В Новороссийске больше 40 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

29 мая Муниципальный центр управления Новороссийска сообщил, что в городе произошла авария в системе водоснабжения. Из-за порыва водовода на улице Магистральной без воды остались 40 тысяч 624 жителя.

Инцидент случился в 06:00. Авария произошла в тот момент, когда специалисты выходили на штатный режим работы после завершения первого этапа строительно-монтажных работ. Воду временно не подают в 12 зон.