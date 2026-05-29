Морской порт Темрюка горит после атаки БПЛА. Что известно?
Обломки дрона упали на территории морпорта Темрюка, начался пожар
29 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюке произошло возгорание на территории морского порта. Причиной стало падение обломков БПЛА.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. К тушению пожара привлечены 47 человек и 14 единиц техники.
БПЛА атаковали Краснодарский край:
Информация масштабах повреждений уточняется.
Напомним, 21 января беспилотники атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. В результате происшествия погибли три человека, а восемь получили ранения.
Как писали Юга.ру, 27 мая в Туапсинском районе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и повредили несколько жилых домов.
