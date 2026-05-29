Морской порт Темрюка горит после атаки БПЛА. Что известно?

Обломки дрона упали на территории морпорта Темрюка, начался пожар

29 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюке произошло возгорание на территории морского порта. Причиной стало падение обломков БПЛА. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. К тушению пожара привлечены 47 человек и 14 единиц техники.

Информация масштабах повреждений уточняется. Напомним, 21 января беспилотники атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. В результате происшествия погибли три человека, а восемь получили ранения.