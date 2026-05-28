Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков для малого бизнеса по версии Markswebb

При составлении рейтинга банки ранжировались по итоговой оценке качества цифрового сервиса для клиентов. Эта оценка формировалась на основе анализа более чем 790 критериев, которые проверялись в рамках свыше 140 пользовательских сценариев. Такой подход позволил объективно оценить, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои повседневные бизнес-задачи с помощью мобильного приложения.

Мобильный банк для предпринимателей Уралсиб Бизнес Онлайн занял седьмое место в рейтинге лучших мобильных банков для малого и микробизнеса. Исследование провела компания Markswebb, специализирующаяся на анализе цифрового клиентского опыта.

Эксперты анализировали возможности банковских приложений по десяти ключевым продуктовым направлениям: мобильный банк как платформа, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные карты, прием платежей, депозиты, кредиты и другие.

В ходе исследования аналитики Markswebb отметили сильные стороны мобильного банка Уралсиб Бизнес Онлайн. В частности, приложение входит в число лидеров по уровню функциональной консистентности — это означает, что ключевой функционал одинаково доступен и удобен как в мобильной версии, так и в интернет-банке. Мобильный банк для бизнеса развивается синхронно с веб-версией, предоставляя клиентам широкий набор инструментов для работы с платежами, бизнес-картами, а также эффективные средства контроля за состоянием своего бизнеса.

Банк Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами и делая акцент на цифровое взаимодействие с клиентами.

