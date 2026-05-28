51 метр над горами. На «Роза Хутор» 1 июня откроется первое в горном кластере Сочи колесо обозрения

Новое колесо обозрения на «Роза Хутор» будет работать круглый год

Кабины рассчитаны на шесть человек. Внутри установлены мягкие сидения, так что кататься можно большой компанией или всей семьей, включая детей и пожилых родственников. Во время подъема включится аудиогид: он расскажет об истории региона и о горных вершинах Сочи.

Новый аттракцион расположился на высоте, откуда открывается живописный вид на Кавказские горы, долину реки Мзымта и поселок Эсто-Садок. Высота колеса достигает 51 метра. Полный оборот занимает от 12 до 15 минут — этого времени достаточно, чтобы не спеша рассмотреть окрестности и сделать фотографии.

В горном кластере Сочи появится первый панорамный аттракцион. 1 июня на курорте «Роза Хутор» торжественно откроют колесо обозрения, которое позволит гостям любоваться горными пейзажами без необходимости подниматься по канатным дорогам.

Лазерное сканирование гор, навигация в реальном времени и чат-бот с ИИ:

Аттракцион будет работать круглый год. Чтобы поездка оставалась комфортной в любую погоду, создатели предусмотрели систему климат-контроля. В летнюю жару в кабинах включится кондиционирование, а в холодное время года — обогрев.

Торжественная церемония открытия состоится 1 июня в 15:00 на Набережной Полянке, 1А/2. Организаторы подготовили развлекательную программу: розыгрыши подарков, анимацию и танцевально-акробатическое шоу.

Открытие колеса обозрения станет частью большого праздника детства, который пройдет на курорте в тот же день. Основные события начнутся в Роза Долине, на площади перед Ратушей, в 12:00. Гостей ждут шоу мыльных пузырей, фото-квест, мастер-классы, детский аквагрим, интерактивные игры и памятные призы.

Для самых маленьких посетителей предусмотрена отдельная программа. Вместе с гидами Детской горной академии «Роза Хутор» юные гости отправятся в познавательное путешествие по миру природы, узнают историю региона в Музее археологии и смогут своими руками сделать сувениры на мастер-классе в Детском клубе. В этнопарке «Моя Россия» в 12:00 и 15:00 пройдут бесплатные тематические экскурсии, посвященные культуре и традициям российских регионов. Вход в этнопарк свободный для всех желающих.