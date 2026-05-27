До 4,5% годовых в китайской валюте. Уралсиб вошел в топ-3 лучших банков для вкладов в юанях в мае

Аналитики изучили предложения 100 крупнейших банков по величине активов по состоянию на 14 мая и ранжировали их по максимальной процентной ставке по депозитам в юанях.

При составлении рейтинга эксперты обращали внимание не только на размер ставки. Они учитывали доступность максимальной доходности для обычных клиентов — то есть требования к минимальной сумме и сроку вклада, наличие дополнительных условий для получения повышенного процента. Также в расчет брали территориальный охват банка (в каких регионах доступны депозиты) и ряд других критериев, влияющих на привлекательность продукта.

В линейке Уралсиба самым выгодным предложением для хранения сбережений в китайской валюте признали вклад «Доход». Его доходность варьируется от 2% до 4,5% годовых. Итоговая ставка зависит от нескольких параметров: суммы размещения, выбранного срока, подключенного пакета услуг, а также способа выплаты процентов — в конце срока или с капитализацией.

Минимальная сумма, с которой можно открыть вклад «Доход», составляет 20 тыс. китайских юаней. Максимально возможная сумма размещения — 100 млн юаней. Срок депозита можно выбрать из двух вариантов — 181 день или 367 дней.

