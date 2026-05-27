ВТБ и Вайлдберриз договорились о партнерстве. Банк раскрыл первые подробности

ВТБ и Группа RWB (Wildberries & Russ) договорились о стратегическом партнерстве. В результате соглашения ВТБ приобретает 5% в WB Банке с возможностью в дальнейшем увеличить эту долю, а WB Банк получает доступ к инфраструктуре ВТБ. Компании планируют совместно развивать розничный бизнес, разрабатывать и внедрять новые продукты, повышать доступность финансовых услуг.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, такое взаимодействие — очень важный шаг для банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики: «Мы сможем продвигать наши продукты и услуги на платформе Вайлдберриз. У ВТБ около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз — 80 млн, и клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это выход на совершенно другие масштабы клиентской работы. Кроме того, у маркетплейса широкая клиентская база в малом бизнесе, которой мы можем предложить целый ряд дополнительных сервисов и услуг».

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что для банка это партнерство — новая веха в развитии розничного бизнеса, которая ведет к совместному использование больших данных для индивидуального ценообразования и минимизации рисков.