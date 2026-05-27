ВТБ и Вайлдберриз договорились о партнерстве. Банк раскрыл первые подробности

Вся Россия

Распечатать

  • Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока сегмента электронной коммерции

ВТБ и Группа RWB (Wildberries & Russ) договорились о стратегическом партнерстве. В результате соглашения ВТБ приобретает 5% в WB Банке с возможностью в дальнейшем увеличить эту долю, а WB Банк получает доступ к инфраструктуре ВТБ. Компании планируют совместно развивать розничный бизнес, разрабатывать и внедрять новые продукты, повышать доступность финансовых услуг.

Читайте также:

По словам главы ВТБ Андрея Костина, такое взаимодействие — очень важный шаг для банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики: «Мы сможем продвигать наши продукты и услуги на платформе Вайлдберриз. У ВТБ около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз — 80 млн, и клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это выход на совершенно другие масштабы клиентской работы. Кроме того, у маркетплейса широкая клиентская база в малом бизнесе, которой мы можем предложить целый ряд дополнительных сервисов и услуг».

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что для банка это партнерство — новая веха в развитии розничного бизнеса, которая ведет к совместному использование больших данных для индивидуального ценообразования и минимизации рисков.

Как писали Юга.ру, в ВТБ пополнился список стран, куда можно сделать перевод с выдачей наличных.

Банки ВТБ Деньги Торговля Экономика

Новости

Отличается по цвету и похож на глину. Блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке
В Краснодаре на улице Коммунаров на два месяца ограничат движение транспорта
На кладбище под Краснодаром после вандализма усилят охрану могил бойцов СВО
В Краснодаре при реконструкции дома Пятковой обнаружили нарушения. Власти собираются расторгнуть контракт с исполнителем
На территории Краснодарского края продлили штормовое предупреждение
Почти 200 подростков из Беларуси оздоравливаются в санатории под Туапсе. Месяц назад город пережил нефтяное ЧП

Лента новостей

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Сегодня, 14:00
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
Вчера, 12:15
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани
Лучшие из проигравших
Вчера, 15:50
Лучшие из проигравших
Как ФК «Краснодар» упустил второй трофей сезона

Реклама на сайте