«Растет уровень сервиса, спрос, лояльность». На конференции от Авито Авто обсудили тенденции вторичного авторынка

Конференции для профессиональных продавцов помогают платформе поддерживать диалог с сообществом и совместно искать решения актуальных задач

В Москве состоялась седьмая ежегодная конференция Haraba («Хараба») от «Авито Авто» для профессиональных продавцов автомобилей с пробегом. Мероприятие прошло в онлайн- и офлайн-форматах, объединив почти 4 тыс. участников. Основной темой стали ключевые трансформации вторичного авторынка: текущее состояние, цифровизация, роль репутации продавца и изменение поведения покупателей. Спикерами выступили директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто Сергей Хахулин, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто» и сооснователь Haraba и «Автохаб» Гаджи Курбанов, автоблогер и основатель автосалона «Лиса Рулит» Елена Лисовская, основатель автомобильного классифайда AutoTrader Чип Перри и другие эксперты.

В рамках конференции эксперты «Авито Авто» поделились актуальной аналитикой рынка и выделили несколько ключевых трендов. Среди них — рост спроса на автомобили от профессиональных продавцов в 2026 году — в апреле он оказался на 16% выше, чем в январе. Среди их предложений стали чаще (на 10%) встречаться машины не старше 3 лет, в том числе за счет расширения присутствия китайских автомобилей. За последние шесть месяцев аналитики также зафиксировали ускорение прироста количества профессиональных продавцов на платформе: их стало на 7% больше, хотя год назад динамика была на 3 п.п. хуже. При этом 60% представителей этого сегмента рынка — продавцы, которые работают в этом бизнесе уже более 5 лет. Вместе с ростом числа профессионалов на «Авито Авто», растет и качество их сервиса: за последние 4 года средний рейтинг вырос на 33% (сейчас он выше 4 баллов). В числе причин — стремление работать с автомобилями с прозрачной и честной историей. Согласно данным «Автотеки», экземпляры с положительными рекомендациями ИИ встречаются у профессиональных продавцов на 10% чаще, чем у собственников.

Повышение качества сервиса привело к тому, что выросло доверие к самому статусу продавца. Половина покупателей (51%) готовы приобретать машину у профессионала — это почти на четверть больше, чем 2 года назад. При этом наличие отметки «Надежный партнер» увеличивает готовность к сделке еще на 4 п.п. Лояльность подтверждается и скоростью продажи машин такими продавцами: срок экспозиции обычно вдвое меньше, чем у собственников. Также в числе тенденций — активный переход на цифровые каналы коммуникации. Так, доля чатов в контактах с профессиональными продавцами выросла с 51% в 2023 году до 63% в 2026-м, а количество звонков увеличилось почти на 50%. Сами продавцы стали внимательнее относиться к клиентам: доля неотвеченных чатов и звонков снизилась за этот же период на 40%. Авито со своей стороны внедряет ИИ-инструменты, которые направлены на цифровизацию процессов и рост эффективности работы продавцов. Новые сервисы анализируют звонки, оценивают качество диалогов, подсвечивают «серые зоны», помогая улучшать клиентский сервис. Кроме того, платформа помогает продавцу видеть «горячего» покупателя прямо в чатах, чтобы активнее работать с теми, кто готов к сделке. Как отмечает директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в «Авито Авто» Сергей Хахулин, за семь лет конференция Haraba выросла из встречи энтузиастов в главную площадку для тех, кто строит бизнес на перепродаже автомобилей: «Рынок меняется быстро, особенно сейчас, поэтому мы собираем продавцов, дилеров и экспертов, чтобы честно обсудить, что действительно работает и как на эти изменения реагировать. Прямая обратная связь, которую мы здесь получаем, помогает создавать новые инструменты и улучшать сервис».