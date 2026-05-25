«Знайте себе цену». На Авито Работа теперь можно проанализировать среднюю зарплату в своей профессии

  • © Фото wayhomestudio с сайта https://www.magnific.com
Знание рыночной зарплатной вилки может придать дополнительную уверенность при выборе работодателя

В помощь соискателям «Авито Работа» запустила калькулятор «Знайте себе цену». Он поможет кандидатам указывать в резюме желаемую заработную плату, исходя из ситуации на рынке. Чтобы получить рыночную вилку, рассчитанную на основе схожих предложений, достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка. Также сервис может выдать подборку вакансий от проверенных работодателей, где выделены объявления с зарплатами, соответствующими рыночному уровню (по оценке Авито).

По данным опроса* «Авито Работы», для 51% россиян размер заработной платы является основным фактором при выборе работодателя.

  • © Изображение предоставлено «Авито Работа»
Как отмечает директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков, сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку: «На этом фоне сервис «Знайте себе цену» помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее найти подходящие вакансии».

Калькулятор «Знайте себе цену» доступен через баннер на главной странице Авито Работы и в приложении, и на сайте. Введенные данные обезличены — они используются только для расчета уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.

* Опрос проведен сервисом «Авито Работа» среди более чем 7500 работающих россиян в марте 2026 года.

