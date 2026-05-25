«Знайте себе цену». На Авито Работа теперь можно проанализировать среднюю зарплату в своей профессии

В помощь соискателям «Авито Работа» запустила калькулятор «Знайте себе цену». Он поможет кандидатам указывать в резюме желаемую заработную плату, исходя из ситуации на рынке. Чтобы получить рыночную вилку, рассчитанную на основе схожих предложений, достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка. Также сервис может выдать подборку вакансий от проверенных работодателей, где выделены объявления с зарплатами, соответствующими рыночному уровню (по оценке Авито).

По данным опроса* «Авито Работы», для 51% россиян размер заработной платы является основным фактором при выборе работодателя.