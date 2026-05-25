Лазерное сканирование гор, навигация в реальном времени и чат-бот с ИИ: мобильное приложение «Роза Хутор» отмечено международной наградой

Курорт «Роза Хутор» стал обладателем серебряной награды международной премии Workspace Digital Awards. Высокую оценку жюри и зрителей получило мобильное приложение курорта, которое победило в номинации «Развлечения, спорт, туризм».

Всего на конкурс было подано больше 800 проектов из разных стран — от веб-сайтов и программных решений до других цифровых продуктов. Победителей определяли на основе профессиональной оценки жюри, а также по результатам народного голосования. Приложение «Роза Хутор» не только попало в число лучших, но и завоевало симпатии зрителей, которые активно поддерживали проект.

Мобильное приложение «Роза Хутор» представляет собой единый цифровой сервис, объединяющий все ключевые возможности курорта в одном интерфейсе. С его помощью гости могут приобретать ски-пассы и прогулочные билеты, бронировать номера в отелях, записываться к инструкторам, арендовать и обслуживать горнолыжное снаряжение, а также знакомиться с актуальной афишей мероприятий. На сегодняшний день приложение высоко оценили уже больше 100 тыс. пользователей.

«Получение премии, которая учитывает пользовательское мнение, особенно значимо для курорта. Это доказывает, что разработка действительно удобна для гостей и делает их отдых у нас качественнее и доступнее», — отметил директор по цифровому развитию курорта «Роза Хутор» Андрей Юртаев.