Лазерное сканирование гор, навигация в реальном времени и чат-бот с ИИ: мобильное приложение «Роза Хутор» отмечено международной наградой
«Роза Хутор» получил серебро международной премии Workspace Digital Awards за мобильное приложение с 3D-картой склонов
Курорт «Роза Хутор» стал обладателем серебряной награды международной премии Workspace Digital Awards. Высокую оценку жюри и зрителей получило мобильное приложение курорта, которое победило в номинации «Развлечения, спорт, туризм».
Всего на конкурс было подано больше 800 проектов из разных стран — от веб-сайтов и программных решений до других цифровых продуктов. Победителей определяли на основе профессиональной оценки жюри, а также по результатам народного голосования. Приложение «Роза Хутор» не только попало в число лучших, но и завоевало симпатии зрителей, которые активно поддерживали проект.
Мобильное приложение «Роза Хутор» представляет собой единый цифровой сервис, объединяющий все ключевые возможности курорта в одном интерфейсе. С его помощью гости могут приобретать ски-пассы и прогулочные билеты, бронировать номера в отелях, записываться к инструкторам, арендовать и обслуживать горнолыжное снаряжение, а также знакомиться с актуальной афишей мероприятий. На сегодняшний день приложение высоко оценили уже больше 100 тыс. пользователей.
«Получение премии, которая учитывает пользовательское мнение, особенно значимо для курорта. Это доказывает, что разработка действительно удобна для гостей и делает их отдых у нас качественнее и доступнее», — отметил директор по цифровому развитию курорта «Роза Хутор» Андрей Юртаев.
Три месяца музыки, танцев и мастер-классов:
Особое внимание при разработке разработчики уделили навигационным функциям. Для создания интерактивной карты горнолыжных трасс специалисты провели лазерное сканирование горного рельефа курорта. На основе полученных данных была сформирована точная трехмерная модель местности. Благодаря детализированной прорисовке, синхронизации геоданных, сервисов отображения и событийной логики пользователи в реальном времени могут видеть загрузку склонов и очереди на подъемниках. Это позволяет планировать катание еще до выхода на склон.
Для раздела с онлайн-камерами используется специальная технология, которая формирует картинку даже при слабом сигнале связи. Благодаря этому гости могут заранее оценить погодные условия и ситуацию на разных высотах курорта, ещё находясь в номере или дома. Карта инфраструктуры помогает быстро сориентироваться и найти рестораны, магазины, кассы, информационные центры, медицинские пункты и другие объекты на территории курорта. Кроме того, в сервис интегрирована программа лояльности «Роза Бонус» и функция вызова спасателя, что делает приложение не только удобным, но и безопасным.
Платформа обеспечивает стабильную работу даже в периоды пиковых нагрузок, когда на курорте особенно много гостей. В рамках дальнейшего развития цифровых сервисов на «Роза Хутор» также внедрили чат-бота на базе искусственного интеллекта. Он помогает обрабатывать до 70 процентов обращений гостей без участия операторов, значительно ускоряя ответы на популярные вопросы.
Workspace Digital Awards (WDA) — престижная международная премия в сфере цифровых технологий. С 2022 года она ежегодно присуждается за лучшие проекты в области веб- и мобильной разработки, брендинга, интернет-рекламы, поискового продвижения, SMM, PR и других направлений. Участие в конкурсе подтверждает высокий уровень цифровых продуктов и их соответствие мировым стандартам.
Как писали Юга.ру, форум недвижимости «Движение» пройдет на «Роза Хутор» с 16 по 19 июня.