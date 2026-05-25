Участникам агровыставки «Золотая Нива» обеспечили скоростной интернет и стабильную мобильную связь

  © Фото gpointstudio с сайта https://www.magnific.com
Дополнительное оборудование, установленное оператором, позволит в несколько раз увеличить пропускную способность сети в станице Воронежской

МТС усилила сеть в районе проведения крупной агропромышленной выставки «Золотая Нива» — станице Воронежской Усть-Лабинского района. Увеличенная пропускная способность сети обеспечит стабильную голосовую связь и скоростной интернет для 30 тыс участников и гостей площадки.

Дополнительное оборудование, установленное в месте проведения выставки, позволит принять в сеть количество абонентов, в три раза превышающее население всей станицы и обычную среднесуточную нагрузку на сеть в данной локации.

По словам директора МТС в Краснодарском крае Сергея Ласкавого, МТС ведет круглосуточный мониторинг нагрузки на сеть и в случае массовых мероприятий готовится заранее: «Обычно компания проводит специальные настройки сети, позволяющие улучшить ее емкость и справиться с повышенной нагрузкой в конкретном месте. Либо обеспечивает такие локации дополнительным оборудованием, способным быстро организовать связь даже в лесистой и горной местности, где прохождение радиосигнала затруднено».

В этом году выставка «Золотая Нива» пройдет с 26 по 29 мая. Как ожидается, участие примут более 600 компаний из России, стран СНГ, Европы и Азии. Экспозиция разместится на площади около 100 тыс. кв. метров. В программе запланированы деловые мероприятия, демонстрация сельскохозяйственных образцов, а также массовые события — трактор-шоу, соревнования по спортивной пахоте и другие.

