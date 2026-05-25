Клиенты ВТБ начнут получать кешбэк за покупки в «Магните» и смогут заказывать продукты в приложении банка

Банк планирует запустить новые сервисы уже в ближайшее время

ВТБ и «Магнит» предоставят своим клиентам кешбэк за покупки в магазинах сети и возможность заказывать продукты прямо в ВТБ Онлайн.

Первый сервис — «Магнит Пэй ВТБ». Он включает в себя совместную платежную карту, при оплате которой покупатели смогут автоматически получать кешбэк до 20% бонусами «Магнит Плюс». Карту можно моментально выпустить в цифровом виде в приложении «Магнита» и там же пополнять баланс и просматривать историю операций. Для оплаты достаточно открыть приложение и показать QR-код на кассе.

Также можно оформить привычную пластиковую карту. Заказать ее можно:

в приложении «Магнит»,

на сайте и в приложении ВТБ,

в офисах и контакт-центре ВТБ,

в Почте России (летом).

До конца мая сервис запустят в 9 регионах России, включая Краснодарский край, а в ближайшие пару месяцев — по всей стране.