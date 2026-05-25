Клиенты ВТБ начнут получать кешбэк за покупки в «Магните» и смогут заказывать продукты в приложении банка

  © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
Банк планирует запустить новые сервисы уже в ближайшее время

ВТБ и «Магнит» предоставят своим клиентам кешбэк за покупки в магазинах сети и возможность заказывать продукты прямо в ВТБ Онлайн.

Первый сервис — «Магнит Пэй ВТБ». Он включает в себя совместную платежную карту, при оплате которой покупатели смогут автоматически получать кешбэк до 20% бонусами «Магнит Плюс». Карту можно моментально выпустить в цифровом виде в приложении «Магнита» и там же пополнять баланс и просматривать историю операций. Для оплаты достаточно открыть приложение и показать QR-код на кассе.

Также можно оформить привычную пластиковую карту. Заказать ее можно:

  • в приложении «Магнит», 
  • на сайте и в приложении ВТБ, 
  • в офисах и контакт-центре ВТБ, 
  • в Почте России (летом).

До конца мая сервис запустят в 9 регионах России, включая Краснодарский край, а в ближайшие пару месяцев — по всей стране.

Второй сервис — заказ продуктов в приложении ВТБ Онлайн. За оплату покупок картой ВТБ будет начисляться повышенный кешбэк до 10%. В ассортименте будут представлены около 270 тыс. товаров из магазинов:

  • «Магнит» формата «у дома»,
  • «Магнит Экстра», 
  • «М.Косметик»,
  • «Магнит Семейный».

Запуск сервиса запланирован на июнь во всех регионах, где работает «Магнит Доставка».

Как отметила первый заместитель президента–председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, ВТБ и «Магнит» — одни из крупнейших игроков рынка по масштабам сети, поэтому проект будет доступен большинству россиян в «одно касание».

Генеральный директор группы компаний «Магнит» Евгений Случевский добавил, что в приложении «Магнит» стали доступны и другие банковские функции: пополнение счета, оплата связи, управление лимитами, просмотр баланса и истории операций

Как писали Юга.ру, в России замедлился рост онлайн-продаж продуктов из-за ограничений мобильного интернета.

