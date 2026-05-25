Клиенты ВТБ начнут получать кешбэк за покупки в «Магните» и смогут заказывать продукты в приложении банка
Банк планирует запустить новые сервисы уже в ближайшее время
ВТБ и «Магнит» предоставят своим клиентам кешбэк за покупки в магазинах сети и возможность заказывать продукты прямо в ВТБ Онлайн.
Первый сервис — «Магнит Пэй ВТБ». Он включает в себя совместную платежную карту, при оплате которой покупатели смогут автоматически получать кешбэк до 20% бонусами «Магнит Плюс». Карту можно моментально выпустить в цифровом виде в приложении «Магнита» и там же пополнять баланс и просматривать историю операций. Для оплаты достаточно открыть приложение и показать QR-код на кассе.
Также можно оформить привычную пластиковую карту. Заказать ее можно:
- в приложении «Магнит»,
- на сайте и в приложении ВТБ,
- в офисах и контакт-центре ВТБ,
- в Почте России (летом).
До конца мая сервис запустят в 9 регионах России, включая Краснодарский край, а в ближайшие пару месяцев — по всей стране.
Второй сервис — заказ продуктов в приложении ВТБ Онлайн. За оплату покупок картой ВТБ будет начисляться повышенный кешбэк до 10%. В ассортименте будут представлены около 270 тыс. товаров из магазинов:
- «Магнит» формата «у дома»,
- «Магнит Экстра»,
- «М.Косметик»,
- «Магнит Семейный».
Запуск сервиса запланирован на июнь во всех регионах, где работает «Магнит Доставка».
Как отметила первый заместитель президента–председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, ВТБ и «Магнит» — одни из крупнейших игроков рынка по масштабам сети, поэтому проект будет доступен большинству россиян в «одно касание».
Генеральный директор группы компаний «Магнит» Евгений Случевский добавил, что в приложении «Магнит» стали доступны и другие банковские функции: пополнение счета, оплата связи, управление лимитами, просмотр баланса и истории операций
