Вредоносные шпаргалки и фейковые сборы на ЕГЭ. Мошенники активно пытаются нажиться на выпускниках

  © Фото jcomp с сайта https://www.magnific.com
Специалисты ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах в период подготовки к сдаче экзаменов

В период подготовки к единому государственному экзамену специалисты ВТБ фиксируют рост мошеннических схем, нацеленных как на выпускников, так и на их родителей.

Выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями обмана: 

  • перепродажей информации, которая доступна в открытых источниках, 
  • фиктивными услугами, которые блокируются после оплаты,
  • заражением устройств через вредоносный APK-файл или программу удаленного управления, которые присылают под видом «шпаргалки».

Мошенники в соцсетях и мессенджерах массово рассылают выпускникам предложения перейти в «секретные ИИ-боты», которые якобы могут решать экзаменационные задачи в реальном времени или генерировать «идеальные» сочинения.

Атаки на родителей происходят обычно в родительских чатах. Там появляются «представители школы» или «организаторы ЕГЭ», которые просят перевести деньги на вымышленные нужды: спецбланки, печать пропусков, питание на экзамене. После получения денег лже-организаторы исчезают, а родители остаются без возможности вернуть средства.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев напоминает, что все официальные процедуры, связанные с проведением ЕГЭ, бесплатны, а использование каких бы то ни было шпаргалок грубо нарушает правила сдачи экзамена: «Мошенники используют стрессовое состояние и доверие к новым технологиям. Все подобные предложения — не что иное, как классические схемы обмана, целью которых является кража денег».

