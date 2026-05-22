Вредоносные шпаргалки и фейковые сборы на ЕГЭ. Мошенники активно пытаются нажиться на выпускниках

Специалисты ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах в период подготовки к сдаче экзаменов

В период подготовки к единому государственному экзамену специалисты ВТБ фиксируют рост мошеннических схем, нацеленных как на выпускников, так и на их родителей.

Выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями обмана:

перепродажей информации, которая доступна в открытых источниках,

фиктивными услугами, которые блокируются после оплаты,

заражением устройств через вредоносный APK-файл или программу удаленного управления, которые присылают под видом «шпаргалки».

Мошенники в соцсетях и мессенджерах массово рассылают выпускникам предложения перейти в «секретные ИИ-боты», которые якобы могут решать экзаменационные задачи в реальном времени или генерировать «идеальные» сочинения.