Первый птенец в этом сезоне. В семье сапсанов на крыше Уралсиба в Уфе случилось пополнение

Сапсаны снова вывели потомство в гнезде на уфимском офисе Уралсиба

В Уфе в семействе соколов-сапсанов, которые уже много лет гнездятся на крыше здания Уралсиба, появился первый в этом сезоне птенец. Момент вылупления зафиксировала камера, установленная прямо над гнездовой площадкой. Соколы-сапсаны возвращаются на эту крышу для выведения потомства уже более 20 лет. В нынешнем сезоне в кладке находится три яйца. Орнитологи и зрители онлайн-трансляции ожидают появления остальных птенцов в ближайшие дни. Наблюдать за жизнью соколиной семьи и следить за рождением новых соколят можно в прямом эфире в официальной группе банка во «ВКонтакте».

Читайте также: Уралсиб сможет выпускать цифровые финансовые активы

Когда юные сапсаны достигнут возраста трех недель, банк по традиции проведет процедуру кольцевания. Все птенцы получат именные кольца с цветовыми метками, которые соответствуют родному региону. Это поможет орнитологам в дальнейшем отслеживать перемещения и судьбу птиц. Онлайн-наблюдение за семьей сапсанов на крыше уфимского офиса банка ведут с 2019 года. За шесть лет существования проекта Уралсиб помог вырастить 14 птенцов. За жизнью редких краснокнижных птиц сегодня следят тысячи зрителей из самых разных уголков страны. Проект продолжает привлекать внимание к бережному отношению к городской природе и сохранению исчезающих видов. Тем, кто хочет узнать больше о том, что происходит на крыше банка и почему сапсаны так полюбили именно это место, доступен фильм, снятый участницей проекта и членом Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галиёй Гайсиной совместно с группой ученых.