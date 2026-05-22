В канун летних каникул «Лиза Алерт» и Авито Путешествия напомнили об основных правилах детской безопасности
Даже опытные путешественники иногда могут сталкиваться с рисками, если пренебрегают мерами предосторожности
Лето — время отпусков*, путешествий и семейных поездок — возможность отдохнуть и перезагрузиться, но при этом требует внимательности и соблюдения правил безопасности. Чтобы ничем не омрачить свой отдых, важно соблюдать основные правила поведения в лесу и у воды.
* Согласно данным «Авито Путешествия», спрос на посуточную аренду загородного жилья в Краснодарском крае с мая по сентябрь 2026 года вырос на 54%. В среднем забронировать загородное жилье в регионе можно за 8500 рублей в сутки. Горизонт бронирования составил 169 дней, что на 14 дней больше, чем в прошлом году.
Базовые правила безопасности
Ребенок должен знать наизусть номера телефонов своих родителей и понимать алгоритмы действий. Объясните, что если он потерялся, важно не паниковать. Пусть запомнит правило «трех О»: остановись, оглядись, окликни. Также необходимо объяснить правило «трех Н»: никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить.
В ситуации, когда ребенку нужна помощь, он может обратиться к «безопасному взрослому» — полицейскому, сотруднику магазина или человеку с ребенком — и попросить телефон, чтобы позвонить родителям.
В лесу
Для прогулки в лесу необходимо тщательно подготовиться:
- одеться в яркую одежду,
- взять с собой бутылку воды и перекус,
- полностью зарядить телефон,
- взять свисток и заряженный фонарик.
Ребенок должен знать, что если он потерялся, ему нужно остановиться и никуда не уходить, позвонить 112 и следовать рекомендациям спасателей. Нельзя подходить к водоемам, есть незнакомые растения или прятаться — это затрудняет поиски.
Родителям важно держать ребенка в поле зрения и заранее проговаривать правила, чтобы предотвратить такую ситуацию.
У воды
Водоемы представляют повышенную опасность, поэтому детям нельзя подходить к воде одним. Купаться можно только в оборудованных местах и под контролем взрослых. Шалости с нырянием, захватами в воде и имитацией утопления должны строго пресекаться.
Если ребенок тонет, нужно привлечь внимание окружающих и вызвать помощь по номеру 112. Без подготовки не стоит бросаться в воду, чтобы не утонуть самому. Помочь с берега можно, подав веревку, палку или спасательный круг.
Если ребенок пропал
При пропаже ребенка важно действовать сразу:
- позвонить по номеру 112,
- обратиться в «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700–54–52,
- подготовить описание пропавшего (во что был одет и где его видели).
Каждая минута важна — чем раньше начинается поиск, тем выше шансы на результат.
Поддерживать добровольцев можно с помощью платформы Авито в рамках проекта #яПомогаю. Пользователи могут передавать отряду необходимые вещи и оборудование, а также помогать ресурсами для поисков.
