В канун летних каникул «Лиза Алерт» и Авито Путешествия напомнили об основных правилах детской безопасности

Даже опытные путешественники иногда могут сталкиваться с рисками, если пренебрегают мерами предосторожности

Лето — время отпусков*, путешествий и семейных поездок — возможность отдохнуть и перезагрузиться, но при этом требует внимательности и соблюдения правил безопасности. Чтобы ничем не омрачить свой отдых, важно соблюдать основные правила поведения в лесу и у воды. * Согласно данным «Авито Путешествия», спрос на посуточную аренду загородного жилья в Краснодарском крае с мая по сентябрь 2026 года вырос на 54%. В среднем забронировать загородное жилье в регионе можно за 8500 рублей в сутки. Горизонт бронирования составил 169 дней, что на 14 дней больше, чем в прошлом году.

Базовые правила безопасности Ребенок должен знать наизусть номера телефонов своих родителей и понимать алгоритмы действий. Объясните, что если он потерялся, важно не паниковать. Пусть запомнит правило «трех О»: остановись, оглядись, окликни. Также необходимо объяснить правило «трех Н»: никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить. В ситуации, когда ребенку нужна помощь, он может обратиться к «безопасному взрослому» — полицейскому, сотруднику магазина или человеку с ребенком — и попросить телефон, чтобы позвонить родителям. В лесу Для прогулки в лесу необходимо тщательно подготовиться: одеться в яркую одежду,

взять с собой бутылку воды и перекус,

полностью зарядить телефон,

взять свисток и заряженный фонарик. Ребенок должен знать, что если он потерялся, ему нужно остановиться и никуда не уходить, позвонить 112 и следовать рекомендациям спасателей. Нельзя подходить к водоемам, есть незнакомые растения или прятаться — это затрудняет поиски. Родителям важно держать ребенка в поле зрения и заранее проговаривать правила, чтобы предотвратить такую ситуацию.

У воды Водоемы представляют повышенную опасность, поэтому детям нельзя подходить к воде одним. Купаться можно только в оборудованных местах и под контролем взрослых. Шалости с нырянием, захватами в воде и имитацией утопления должны строго пресекаться. Если ребенок тонет, нужно привлечь внимание окружающих и вызвать помощь по номеру 112. Без подготовки не стоит бросаться в воду, чтобы не утонуть самому. Помочь с берега можно, подав веревку, палку или спасательный круг. Если ребенок пропал При пропаже ребенка важно действовать сразу: позвонить по номеру 112,

обратиться в «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700–54–52,

подготовить описание пропавшего (во что был одет и где его видели). Каждая минута важна — чем раньше начинается поиск, тем выше шансы на результат. Поддерживать добровольцев можно с помощью платформы Авито в рамках проекта #яПомогаю. Пользователи могут передавать отряду необходимые вещи и оборудование, а также помогать ресурсами для поисков.