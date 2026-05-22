На старт «Зеленого Марафона» в Сириусе выйдет 1000 атлетов. В программе — зарядка, мастер-классы и не только

Жители и гости Краснодарского края могут по традиции принять участие в бесплатном благотворительном забеге «СберПрайм Зеленый Марафон», который состоится 30 мая у стадиона Фишт. В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, спортивный праздник пройдет в 13-й раз. Участие в марафоне бесплатное.

Все неравнодушные к бегу от 14 лет могут поучаствовать в забеге на 4,2 км. Для детей от 7 до 13 лет предусмотрены дистанции 500 и 800 м. Взрослым (от 18 лет) также предлагается северная (скандинавская) ходьба на 2,1 км.

Гостей марафона ждут не только спортивные состязания, но и развлечения для детей и взрослых: зарядка перед стартом, мастер-классы, кастом футболок, выступление музыкальных и танцевальных коллективов и многое другое. В завершении праздника состоится награждение победителей забега.