На старт «Зеленого Марафона» в Сириусе выйдет 1000 атлетов. В программе — зарядка, мастер-классы и не только
Благотворительный спортивный праздник в преддверии Дня защиты детей пройдет 30 мая на федеральной территории Сириус
Жители и гости Краснодарского края могут по традиции принять участие в бесплатном благотворительном забеге «СберПрайм Зеленый Марафон», который состоится 30 мая у стадиона Фишт. В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, спортивный праздник пройдет в 13-й раз. Участие в марафоне бесплатное.
Все неравнодушные к бегу от 14 лет могут поучаствовать в забеге на 4,2 км. Для детей от 7 до 13 лет предусмотрены дистанции 500 и 800 м. Взрослым (от 18 лет) также предлагается северная (скандинавская) ходьба на 2,1 км.
Гостей марафона ждут не только спортивные состязания, но и развлечения для детей и взрослых: зарядка перед стартом, мастер-классы, кастом футболок, выступление музыкальных и танцевальных коллективов и многое другое. В завершении праздника состоится награждение победителей забега.
Также участники спортивного праздника могут сделать добровольные пожертвования, которые пойдут в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
Внести свой вклад на платформе «СберВместе» смогут не только бегуны — благотворительный сбор открыт для всех желающих. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 млн рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.
Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка г. Сочи:«Я приглашаю всех любителей спорта принять участие в нашем благотворительном спортивном мероприятии для всей семьи. «СберПрайм Зеленый Марафон» — большой праздник спорта и добрых дел, с которого в городах начинается лето. Уверен, что в этом году марафон станет одним из самых ярких спортивных событий в нашем крае. До встречи на старте!»
