На Авито появился новый инструмент для эффективного поиска работников

Сервис «Мониторинг рынка труда» помогает работодателям отслеживать динамику в отраслях и профессиях и быстрее закрывать вакансии

Авито Работа запустила новый аналитический инструмент «Мониторинг рынка труда», который помогает анализировать основные показатели рынка труда, объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на происходящие изменения. В блоке «Спрос и предложение на рынке труда» представлены данные по соотношению количества вакансий и соискателей в той или иной профессии, представленной на платформе. Он включает ключевые показатели: активность работодателей, активность соискателей и индекс конкуренции* по стране в целом и по конкретному региону.

Блок «Заработная плата» визуализирует динамику зарплатных предложений и позволяет отслеживать изменения в различные периоды. Помимо медианных значений пользователи видят нижний и верхний квартили**, что позволяет точнее ориентироваться в рыночном диапазоне и корректировать предложения. Работодатели могут анализировать зарплатные предложения по разным параметрам, чтобы учитывать специфику конкретных вакансий, локальные особенности и точнее настраивать условия под ожидания кандидатов. Блок «Обстановка на рынке по группам профессий» представляет обзор структуры отрасли по профессиям. Группы профессий здесь распределены по двум категориям: «Офисные и другие» и «Рабочие, линейные, такси и транспорт».

По словам управляющего директора «Авито Работы» Антона Уварова, сервис поможет работодателям принимать решения, опираясь на фактические данные по рынку — от уровня конкуренции до распределения зарплатных предложений: «В инструменте доступна детализация по городам и профессиям, а также зарплатные диапазоны, что дает более точное понимание рыночных ориентиров. Это позволяет гибко настраивать условия вакансий и быстрее находить кандидатов в разных сегментах».



Так, согласно данным «Мониторинга рынка труда», в Краснодарском крае число опубликованных на платформе резюме растет*** (+56%), при этом растут и зарплатные ожидания кандидатов (+23%). Заметную динамику роста показывают вакансии для рабочих специалистов и массовых сотрудников: операторы ПВЗ (+133%)

литейщики (+127%)

водители грузового транспорта (+86%)

механики (+82%)

слесари МСР (+80%). * Индекс конкуренции на рынке труда показывает, сколько соискателей приходится на одного работодателя. Чем ниже значение, тем сложнее привлечь кандидатов, и тем важнее пересмотреть условия (зарплату, график работы, описание вакансии). Чем выше индекс, тем больший выбор будет у работодателя.

** Значение, ниже или выше которого находится 25% зарплатных предложений.

*** Сравнение данных за I кв. 2025/2026 гг.