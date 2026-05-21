Начинающие аналитики могут пройти годовую программу стажировки в Авито
Присоединиться к буткемпу можно как очно, так и дистанционно из любого региона страны
Платформа «Авито» приглашает начинающих аналитиков пройти годовую программу стажировки Avito Analyst Bootcamp. Участники смогут развивать навыки в продуктовой аналитике и BI-разработке, работать с большими данными и решать прикладные задачи. Заявку можно подать до 4 июня.
Участвовать могут кандидаты, которые:
- владеют базовыми знаниями SQL и Python,
- готовы работать от 30 часов в неделю удаленно или в одном из пяти офисов Авито,
- учатся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 3–5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или ИТ-специальности.
На протяжении буткемпа учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в сообществе стажеров. Для повышения навыков и знаний в смежных областях компания предоставит дополнительные курсы и обучающие материалы. В результате прохождения программы стажеры смогут вырасти до уровня миддл-специалиста. У участников с лучшими результатами будет возможность продолжить работу в «Авито».
По словам руководителя направления работы с молодежью «Авито» Татьяны Семиной, аналитика в компании играет важную роль в развитии продуктов, улучшении пользовательского опыта и принятии бизнес-решений: «Именно поэтому для нас важно не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать им работу с реальными задачами, поддержку наставников, обучение и профессиональное сообщество».
Желающим принять участие в буткемпе необходимо до 4 июня заполнить заявку и отправить резюме, затем пройти тест и видеоинтервью. После этого состоятся два собеседования: одно с аналитиком или BI-разработчиком, второе — с руководителем и HR.
Как писали Юга.ру, на Авито теперь можно купить ПО, игровые ключи и другие цифровые продукты с защищенной онлайн-оплатой.