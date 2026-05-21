Начинающие аналитики могут пройти годовую программу стажировки в Авито

Присоединиться к буткемпу можно как очно, так и дистанционно из любого региона страны

Платформа «Авито» приглашает начинающих аналитиков пройти годовую программу стажировки Avito Analyst Bootcamp. Участники смогут развивать навыки в продуктовой аналитике и BI-разработке, работать с большими данными и решать прикладные задачи. Заявку можно подать до 4 июня.

Участвовать могут кандидаты, которые:

владеют базовыми знаниями SQL и Python,

готовы работать от 30 часов в неделю удаленно или в одном из пяти офисов Авито,

учатся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 3–5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или ИТ-специальности.

На протяжении буткемпа учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в сообществе стажеров. Для повышения навыков и знаний в смежных областях компания предоставит дополнительные курсы и обучающие материалы. В результате прохождения программы стажеры смогут вырасти до уровня миддл-специалиста. У участников с лучшими результатами будет возможность продолжить работу в «Авито».