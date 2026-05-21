Жители Краснодарского края стали активнее рефинансировать кредиты
В Сбере число заемщиков, оформивших рефинансирование, в 2026 году выросло в 9 раз по сравнению с прошлым годом
В Краснодарском крае растет востребованность программ рефинансирования кредитов. Так, с января по апрель 2026 года клиенты Сбера рефинансировали свои кредиты более чем на 5,6 млрд рублей, что в 10,5 раза больше, чем годом ранее. Число заемщиков, обратившихся за такой услугой, выросло в 9 раз.
Деньги на рефинансирование можно получить только по паспорту без справки о доходах. Кредит, открытый в Сбере, банк закроет самостоятельно. Для погашения займа в других банках необходимо перевести деньги через СБП без комиссии.
Как отмечает заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова, рефинансирование кредитов позволяет сократить финансовую нагрузку: «Услуга очень востребована, так как с ее помощью можно объединить несколько кредитов в один, снизить процентную ставку и уменьшить ежемесячный платеж за счет увеличения срока, а также при необходимости получить дополнительные деньги».
Для клиентов зарплатного проекта Сбер предлагает более выгодные условия рефинансирования:
- сниженные ставки по кредитам,
- повышенный процент по вкладам и счетам,
- кешбэк бонусами Спасибо до 10% в категориях,
- бесплатная СберКарта МИР,
- снятие наличных до 300 тыс. рублей,
- бесплатные переводы по СБП до 100 тыс. рублей в месяц другим банкам и до 30 млн рублей на свои счета,
- оплата ЖКХ без комиссии,
- скидки от партнеров.
