Жители Краснодарского края стали активнее рефинансировать кредиты

В Сбере число заемщиков, оформивших рефинансирование, в 2026 году выросло в 9 раз по сравнению с прошлым годом

В Краснодарском крае растет востребованность программ рефинансирования кредитов. Так, с января по апрель 2026 года клиенты Сбера рефинансировали свои кредиты более чем на 5,6 млрд рублей, что в 10,5 раза больше, чем годом ранее. Число заемщиков, обратившихся за такой услугой, выросло в 9 раз.

Деньги на рефинансирование можно получить только по паспорту без справки о доходах. Кредит, открытый в Сбере, банк закроет самостоятельно. Для погашения займа в других банках необходимо перевести деньги через СБП без комиссии.

Как отмечает заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова, рефинансирование кредитов позволяет сократить финансовую нагрузку: «Услуга очень востребована, так как с ее помощью можно объединить несколько кредитов в один, снизить процентную ставку и уменьшить ежемесячный платеж за счет увеличения срока, а также при необходимости получить дополнительные деньги».